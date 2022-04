Skal ha sparket flere militærtopper: – Han forventer full lydighet

En rekke eksperter har tatt til orde for at den russiske krigsmaskinen slett ikke er så imponerende og profesjonell som man skulle tro.

Russerne, til tross for forespeilet militær overlegenhet, har hatt omfattende logistikkutfordringer og begrenset fremgang på bakken.

To måneder inn, går krigen til president Vladimir Putin fortsatt ikke som planlagt. Og det ser ut til å straffe seg for de som leder an.

Flere russiske militærtopper har blitt sparket eller fengslet for feil eller manglende fremgang på slagmarken i Ukraina, ifølge ukrainsk militær etterretning.

Det skriver forskningsinstituttet Institute for the Study of War (ISW) i en rapport om krigen den 22. mars.

Ekspert ikke overrasket

– At ukrainsk etterretning nå varsler at sjefen for Svartehavsflåten og hans stabssjef nå er arrestert, er mulig. De kan være innkalt til Moskva på konsultasjoner, blitt tilsidesatt eller endog arrestert slik det hevdes, forteller Tom Røseth til TV 2.

Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, mener at Putin i en diktatorisk rolle trolig vil straffe generaler for feil og ønsker å opprettholde en fryktkultur nedover i de militære rekkene.

– Putin sender signal om at feil og store tap ikke aksepteres, og han forventer full lydighet, sier han.

Én pågrepet, én under etterforskning

Den ukrainske etterretningen viser ifølge ISW at myndighetene har pågrepet kommandørkapteinen for Svartehavsflåten, admiral Igor Osipov.

Svartehavsflåten er en del av den russiske marinen stasjonert i Svartehavet.

I tillegg skal Sergei Mikhailovich Pinchuk, som er viseadmiral og nestkommanderende for Svartehavsflåten, være under etterforskning.

ISW mener det er sannsynlig at sanksjonene mot begge disse skyldes at flaggskipet «Moskva» sank den 14. april.

Hendelsen var et stort nederlag for Putin, mente forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen.

– At fartøyet er ute av spill er flaut for Russland. Den russiske marinen har vært svært sentral for Putin helt siden han tok over i Kreml. Han har hele veien hatt et klart ønske om å gjenreise Russlands stormaktsstatus på havet. Sovjetiske fartøyer som dette representerer dennes glansdager, så han sov nok neppe særlig godt i natt, sa Kvam til TV 2.

Hun mente tapet utvilsomt vil påvirke hvordan marinen opererer videre i Svartehavet.

FLAGGSKIPET: Arkivfoto av misilkrysseren Moskva, som var flaggskipet til den russiske svartehavsflåten. 13. april sank det. Foto: Russlands forsvarsdepartement / AP / NTB

Flere sparket eller forflyttet

Den ukrainske etterretningen viser også at en rekke ledere av de russiske bakkestyrkene har fått sparken, trolig som følge av manglende fremgang.

– Alle har blitt fjernet fra posisjonene grunnet lite tilfredsstillende innsats, skriver ISW.

Dette skal gjelde:

Oberstløytnant ved den 6. armé

Oberstløytnant og nestkommanderende ved 1. stridsvognarmé

Oberstløytnant ved 22. armékorps

Russland har foreløpig ikke bekreftet disse opplysningene. Det har heller ikke uavhengige kilder.

Å fjerne russiske militærledere fra sine posisjoner mens krigen er pågående, er ikke heldig, mener ISW.

– Å renske ut russiske offiserer vil neppe forbedre den russiske angrepsevnen. Offiserene som blir satt inn som erstatning vil sannsynligvis være mindre erfarne, og under et intenst press for å oppnå det som fremstår som urimelige mål bestemt av Kreml, skriver forskningsinstituttet.

PÅSKEFEIRING: Putin deltok på ortodoks påskefeiring i katedralen Christ the Savior Cathedral i Moskva søndag. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Mer brutale arvtakere

Tom Røseth peker på at det vil kunne være flere mulige negative konsekvenser med å avsette og arrestere generaler, blant annet at ledere med tung operativ erfaring blir erstattet av ledere med mindre erfaring som vet de ikke har handlingsrom for feil.

Videre peker han mot det amerikanske mediet Forbes som tidligere har hevdet at nye militære ledere er mer brutale.

– På lavere generalsnivå, når det gjelder eksempelvis ledere for stridsvognavdelinger og infanterikops, har disse blitt erstattet av mer brutale og aggressive arvtakere som skal vise handlekraft, ifølge Forbes, sier Røseth.

– Synes frustrert

Amerikansk etterretning har tidligere ment at Putin blir stadig mer frustrert.

Etter manglende fremgang på bakken i Ukrania, har den russiske presidenten hatt uvanlige sinneutbrudd mot personer i sin innerste krets i Kreml.

Røseth tror Putin satser på at den russiske militærmakten vil vinne til slutt, og at kostnadene forbundet med personell og materiell er underordnet.

– Putin synes frustrert over store tap, sen fremdrift og behovet for å justere ned ambisjonen om å innta Kyiv, forteller Røseth.

Etter et møte med forsvarsministeren torsdag, var det mange som reagerte på fremtoningen til presidenten. TV 2 snakket med en av Norges fremste kroppsspråkeksperter, som mener at det er stor forskjell på hvordan Putin fremstår nå, sammenlignet med begynnelsen av invasjonen.

– Hodet er nedsenket, han snakker med lav stemme og han er blek i huden. For meg fremstår han resignert og oppgitt. Det er akkurat som at lufta har gått helt ut av han og at han er tom for energi, sa kroppsspråkekspert Vidar Hansen til TV 2.

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, mener at «maskene er tatt av og at vi nå ser det ekte ansiktet til det russiske regimet». Se video.