Hevder Russland planlegger å sulte i hjel innbyggerne i Mariupol

Institute for the study of war skriver i sin rapport om krigen i Ukraina at Russerne kan planlegge å sulte i hjel de resterende sivile i Mariupol.

Russerne kjemper seg stadig nærmere bykjernen av den beleirede byen Mariupol. De siste ukrainske styrkene har nå forskanset seg sammen med sivile i stålverket Azovstal.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu meldte torsdag formiddag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax, at Mariupol er «frigjort» og under russisk kontroll.

– Fullføringen av arbeidet for å frigjøre Mariupol er en suksess. Jeg gratulerer deg, skal Putin ha sagt til forsvarsminister Sjoigu, ifølge Ria Novosti.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ukrainas utenriksdepartement meldte torsdag ettermiddag at deres soldater fremdeles kjemper i Mariupol.

«Flere hundre sivile, barn, skadde ukrainske forsvarere er fanget i stålverkets bomberom. De har nesten ikke mat eller vann eller nødvendig medisin», skriver utenriksdepartementet via Twitter.

Angrepene fortsetter

Ifølge Institute for the study of war (ISW), fortsetter de russiske angrepene på ukrainske styrker i Azovstal stålverket.

– De forsøker sannsynligvis å sulte i hjel de som er igjen i anlegget, skriver ISW.

ISW peker på at rådgiveren for sjefen til den ukrainske presidentens kontor, Oleksiy Arestovych, har uttalt at russiske tropper prøvde å storme anlegget og «kvele» den ukrainske motstanden.

Denne informasjonen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

I sin rapport skriver ISW og at russiske styrker skal ha organisert busser for å evakuere sivile fra Mariupol, men at dette ble kansellert på grunn av ukrainske «nasjonalister» planla å angripe sivile.

– Slike handlinger som ødelegger evalueringsprosesser er mest sannsynlig nok et forsøk på å forme informasjonen som er tilgjengelig i Mariupol og globalt, skriver de.

Ruster ikke opp troppene

Ifølge ISW ruster ikke Russland opp troppene sine som beveger seg fra områdene rundt Kyiv og Mariupol, før de drar videre til neste oppdrag.

– De stanser ikke offensive operasjoner for å vente til de har overtaket, og det ser ikke ut som at de sender store tropper mot en spesifikk akse, skrive de.

– De fortsetter med samme taktikk som de har hatt gjennom hele krigen: de sender små grupper langs flere akser og nekter å akseptere nødvendige operasjonelle pauser for å sette betingelsene klare for avgjørende operasjoner, heter det i rapporten.