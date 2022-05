Castros knallharde oppgjør: – Håper å finne tilbake til meg selv

To innhopp, to starter og én målgivende pasning.

Slik kunne Niklas Castros start i Brann-trøyen oppsummeres før mandagens kamp mot KFUM. En helt middels begynnelse ifølge norsk-chileneren selv.

Mot KFUM løsnet det imidlertid virkelig for for Castro. Norsk-chileneren scoret to mål, hvor av et av dem var i ypperste klasse. Da han møtte TV 2 etter kampen, var det med en hund i armene.

– Det er lillesøsteren min, Ciara. Dette må være lykkehunden min. Jeg blir alltid glad når jeg ser henne, smiler Castro.

Han legger ikke skjul på at det var forløsende å få seg to mål i 5-1-seieren.

– Det betyr så mye. Særlig når man mister hodet litt foran alle supporterne her.

Niklas Castro feirer foran Brann-fansen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Oppgjøret med seg selv: – Jeg må slutte

26-åringen ankom Bergen og Brann bare noen dager før sesongstarten i Obos-ligaen. Etter en trå slutt på Aalesund-karrieren, er det en revansjelysten angriper som ønsker å vise seg frem for Brann.

– Det har vært veldig, veldig viktig med en ny start. Jeg håper å kunne finne tilbake til meg selv og bidra med med mål og godt spill, sier Castro.

Men noe har holdt den vanligvis sprudlende angriperen igjen fra å blomstre i det siste.

Etter 1-1-kampen mot Sogndal for to uker siden innrømmet han til TV 2 at det mentale har gått utover hans prestasjoner. Han har derfor tatt et knallhardt oppgjør med seg selv.

Niklas Castro med sin firbente venn Ciara. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg må bare slutte å tenke så mye når jeg spiller. Jeg må bare være meg selv. Det er det som har vært litt vanskelig i det siste, at jeg ikke ... Jeg tenker for mye. Jeg er bedre når jeg ikke tenker, kan man si, og bare spiller på instinkt, sa Castro.

– Hva er det du tenker på?

– Jeg vet ikke. Jeg tenker litt konsekvenser og «hva skjer hvis jeg gjør det?» Det funker ikke når man spiller fotball sånn. Man kan ikke tenke på konsekvensen av ting, man må bare spille spillet og det er da jeg vet at jeg er best.

Etter kampen mot KFUM letter Castro litt mer på hvordan de siste årene har vært.

– Det er litt vanskelig, den mentale delen av fotball. Det er den delen som ikke så mange ser. Man kommer hjem fra fotballtrening og sitter alene hele dagen. Det er tøft å svelge den når man er helt alene. Det sammen med nedrykket var tungt for meg.

Se Castros assist mot Sogndal

Hylles av Horneland



Castro, som har én A-lagskamp for Chile, sier til TV 2 etter seieren mot KFUM at han håper på å fortsette i dette sporet. Han mener i alle fall at han har forutsetningene til å gjøre det.

– Jeg føler at jeg har kommet litt til blanke ark. Nå kan jeg, slippe meg litt løs i en konkurransesituasjon igjen. Det følte jeg ikke at det var i Aalesund. Man følte seg litt ute av laget av og til, mens her er det en konkurransesituasjon hele tiden. Jeg må pushe meg selv hele tiden. Det er der jeg vil være.

Castro er ikke den eneste som gliser etter kampen mot KFUM. Trener Eirik Horneland er alt annet enn misfornøyd med angriperens start i Brann-trøyen.

– Jeg synes han har hatt lave skuldre. Jeg må innrømme det. Kan han senke de enda mer, så er vi happy for det for å si det sånn, sier Horneland og ler før han legger til:

– Da blir det veldig bra. Måten han setter den ene scoringen opp i bøylen og måten han ser lagkameratene sine er utrolig bra, sier Brann-treneren.