Fra uønsket til en av Branns viktigste: – Har vært tøft mentalt

Se høydepunkter fra Brann-Sogndal øverst!

Mathias Rasmussen har vært i begivenhetenes sentrum for Brann denne sesongen. Etter scoringer mot Ranheim og Skeid ble lyngdølen utvist mot Sogndal i lørdagens vestlandsderby.

Sørlendingen har spilt samtlige kamper for Brann denne sesongen, men at det skulle bli sånn hadde de færreste trodd for noen måneder siden.

Som TV 2 erfarte, fikk Rasmussen beskjed av Brann om å forlate klubben etter kommentarer i media etter nachspiel-skandalen i august i fjor.

Rasmussen har imidlertid slått tilbake. Nå er han en av lagets viktigste.

– Det har vært tøft mentalt. Det har vært en liten prøvelse. Å gå fra å være litt hatet og ville bli sendt vekk fra klubben til å bli en som er veldig, veldig ønsket, så er det... Ja, det viser litt karakter fra meg, synes jeg, måten jeg har stått i det og jobbet på. Det er jeg utrolig stolt over, sier Rasmussen TV 2.

24-åringen sier tiden etter nachspielepisoden preget ham lenge.

– Jeg sa noen uheldige ting i media, som jeg... Ja, jeg var litt ærlig på en måte og det gikk mot klubben. Klubben var veldig stresset i den perioden. Det var veldig uklart, og ting... Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, sier Brann-spilleren.

– Du sier det var tøft mentalt. Hva var det tøffeste?

– Da jeg gikk opp på kontoret og jeg fikk beskjed om at de ville ha meg vekk, det var utrolig tungt. Alt jeg ville var å spille fotball for Brann og prestere bedre enn det jeg har gjort. Det var på en måte bare å stå i det.

Rasmussen så rødt: – En grov dommerfeil

Snakket med Horneland: – Ikke alltid vi er enige

Brann-trener Eirik Horneland er imponert over hva Rasmussen har prestert i den røde trøyen etter at han fikk den nedslående beskjeden i fjor sommer.

– Han var en veldig viktig brikke i fjor høst også og han er en spiller med et voldsomt potensial. Det er enda mer å ta ut av ham, selv om han har hatt en fin start på sesongen, så er det utrolig mye mer å utvikle i ham. Han kommer til å fortsette å prege dette Brann-laget, sier Horneland til TV 2.

Branns kreative midtbanespiller sier han hadde seg en god prat med Horneland etter kaoset i fjor.

– Vi la ting bak oss og han sa jeg var en viktig spiller i hans tropp. Det å omstille seg selv fra å være der nede til å være en viktig spiller igjen, det var veldig tøft. Jeg sto i det, og det er godt jeg er her akkurat nå, sier Rasmussen.

IMPONERT: Eirik Horneland har latt seg imponere av Mathias Rasmussen, men synes sørlendingen kan bli enda bedre. Her omfavner Brann-treneren Rasmussen etter seieren mot Skeid. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Horneland vil ikke si hva han og Rasmussen har snakket om de siste månedene.

– Det blir mellom meg og ham. Vi har vært ærlige med hverandre hele veien og har en felles plattform å jobbe ut ifra. Jeg tror vi trives sammen, sier Brann-treneren.

– Hvordan er forholdet mellom dere nå?

– Det har vært bra hele veien. Det er ikke alltid vi er enige om ting, men vi er flinke til å rydde ting ut av veien. Vi er ærlige med hverandre og går videre.

Slik forklarer han Rasmussen-utvisningen

Branns nye helt: – Veldig viktig for oss

Vegard Leikvoll Moberg, som scoret Branns mål mot Sogndal og ble matchvinner mot Skeid, sier det er en fryd å dele midtbane med sørlendingen.

– Han er bra. Med den foten hans, så er han en playmaker som er veldig viktig for oss. Jeg liker å spille med ham. Han kan låse opp og få ballen ut til kant. Det er fint for meg, for da kan jeg finne posisjon i boksen og stole på at Mathias lett fikser ting lenger bak.

LAGFØLELSE: Mathias Rasmussen er glad han fortsatt er Brann-spiller. 24-åringen føler seg som en viktig bidragsyter for klubben. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Rasmussen setter pris på lagkameratenes støtte. Han føler seg som en viktig del av Brann-laget.

– Jeg tror de fleste vet at når jeg får ballen, så er jeg veldig offensiv. De på laget beveger seg kanskje litt mer når jeg har ballen og det virker som at de tror at de kan få «gullballen». Det er utrolig deilig at de har tillit til meg når jeg har ballen.

Branns neste kamp er 9. mai, borte mot KFUM Oslo. Den kampen, og alt av Obos-ligaen, ser du på TV 2 Play.