Ble tippet nord og ned før sesongstart: – Bryr meg ikke om hva folk synes

Både TV 2 og VG spådde nedrykk for Sandefjord denne sesongen. «Det lever vi veldig godt med», sier trener Hans Erik Ødegaard etter den positive starten.

Det var lite som minnet om et nedrykkslag i Sandefjords 5-0-ydmykelse av Strømsgodset i Drammen lørdag kveld.

Kun fire kamper er spilt, men borteseirer både mot Godset og Haugesund så langt denne sesongen gjør at Sandefjord befinner seg helt oppe på en fjerdeplass på tabellen før runden ferdigspilles søndag.

Se alle kampene fra Eliteserien på TV 2 Play søndag kl. 18.00.

Det hadde ikke mange forventet av et lag som ble tippet helt sist (for andre året på rad) av TV 2 og nest sist av VG.

– Vi har troen på oss selv og det vi driver med. Personlig bryr jeg meg ikke om hva folk synes. Vi tenker kun på oss selv, så får tiden vise. Men jeg synes vi er et bra fotballag, og det fikk dere se i dag, sier hat trick-helt Mohamed Ofkir til TV 2.

– Bryr du deg helt oppriktig ikke om hva eksperter og andre mener?

– Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker bare på hva jeg kan gjøre og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Så vil resultatene komme etter hardt arbeid på feltet hver dag. Det vil være noen dårlige kamper, noen gode kamper, men man må ha troen på prosessen. I lengden vil det lønne seg.

– Vi mener vi har mye å gjøre her

De mange spilleravgangene før sesongen ble pekt på som kanskje Sandefjords største svakhet før seriestart. Mangel på målscorere har også vært et gjennomgående tema.

Franklin Daddys Boy Nyenetue, som puttet to mot Godset, virker ikke til å ha satt seg nevneverdig inn i de profetiene.

– Først og fremst så bryr vi oss ikke om sånt! Vi mener selv vi har mye å gjøre her. Vi skal ta kamp for kamp og vise at vi er gode nok, sier 21-åringen.

Ofkir, som omtalte kvelden som en av hans største opplevelser på en fotballbane så langt i karrieren, tror hat tricket kan markere et virkelig gjennombrudd for ham på dette nivået.

– Jeg håper det. Jeg jobber hardt for det og trener hardt hver dag. Vi har troen på det vi driver med. Vi spiller ganske fin fotball, men i dag kriger og kjemper vi også, sier han.

Ødegaard: – Det betyr egentlig ingenting

Sandefjord er inne i sin tredje strake sesong i Eliteserien, og trener Hans Erik Ødegaard er forsiktig optimist etter maktdemontrasjonen i Drammen lørdag.

– Dette er en bekreftelse, men forrige helg fikk vi motsatt bekreftelse (0-3 mot HamKam). Men dette er ett skritt i riktig retning. Forrige gang sviktet vi litt på det grunnleggende med å stå opp og krige – og det mot et lag som HamKam, som er gode på nettopp det. Det var godt å få på plass i dag, sier han.

Hans Erik Ødegaard under kampen mot HamKam. Foto: Lise Åserud

– Mange tippet dere i bunnkampen i år. Viser dere i dag at dere hører hjemme litt lenger oppe på tabellen?

– Nei, det er altfor tidlig. Men at folk tipper oss der nede er vi vant til. Og det lever vi veldig godt med også. Det betyr egentlig ingenting. Om det betyr noe, så er det positivt. Det kan gi motivasjon, men det tror jeg egentlig ikke, svarer Ødegaard.