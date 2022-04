Brann gikk på ny hjemmesmell

Brann 1-1 Sogndal

Bergen badet i sol da Brann ønsket Sogndal velkommen til vestlandsderby på Brann Stadion lørdag kveld.

Som i kampen mot Skeid tirsdag steg Vegard Leikvoll Moberg til værs og headet inn i ledelsen, men denne gangen ble det ikke en matchvinnerscoring.

Tjue minutter før slutt endret kampen karakter. Mathias Rasmussen fikk sitt andre gule. Ti minutter senere utlignet Jonatan Ingi Jonsson og dermed ble det ett poeng til hvert lag.

– Brann er favoritter til å vinne Obos-ligaen, og denne kampen tror jeg de hadde vunnet om ikke dommeren hadde sendt Rasmussen i garderoben, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– En stygg feil av dommeren, legger han til.

Brann-trener Eirik Horneland mener også utvisningen var feil.

– Det har Jesper Mathisen helt rett i. Det er en grov dommertabbe. Men det skjer i fotball. Han skulle aldri vært sendt av banen, sier Horneland til TV 2.

Dommer Magnus Nicolai Koløy mener selv Rasmussens andre gule kort var riktig å gi.

– Jeg vurderer den som en hensynsløs takling. Han kommer inn med stor fart og kraft og med strak fot inn mot Sogndal-spilleren. Ja, han er på ball, men jeg vurderer det som en hensynsløs takling og gir gult, sier dommeren til TV 2.

Rasmussen var svært skuffet etter kampslutt.

– Jeg mener det er veldig, veldig strengt. Så er jeg utrolig lei meg for at jeg gir dommeren muligheten og at lagkameratene må jobbe ekstra hardt uten meg, sier sørlendingen til TV 2.

– Jeg klarer ikke å være helt enig i begrunnelsen jeg får.

TV 2-ekspert Yaw Ihle Amankwah er skuffet over det Brann presterte på eget gress.

– Problemet til Brann som jeg kommer tilbake til gang på gang, er at de ikke har et grunnspill som gjør at de skaper et stort volum sjanser. Da blir resultatet prisgitt enkeltprestasjoner og tilfeldigheter. Jeg savner at Brann, på hjemmebane, viser i spillet at de er et bedre fotballag enn Sogndal, sier Amankwah.

– Bittert

Vegard Leikvoll Moberg, som scoret i sin andre kamp på rad, klarte ikke å glede seg altfor mye over scoringen etter kampslutt.

– Det er bittert akkurat nå, sier Leikvoll Moberg til TV 2.

– Det å score i dag foran Store Stå er en guttedrøm. Men akkurat nå er det litt tomhet når vi ikke får tre poeng.

10.768 tilskuere var tilstede på Brann Stadion. Og hjemmefansen venter enda på årets første hjemmeseier.

– Det er mest surt for de som møter opp her. Jeg føler at vi skuffer hjemmepublikum en gang til.

Enorm Sogndal-sjanse

Sogndal åpnet friskt og hadde kampens første store sjanse før kvarteret. Et innlegg 45 grader ut fra dødlinjen fant Per Egil Flo, som banket ballen i stolpen fra kort hold. Returen havnet i grepet til tidligere Sogndal-kaptein Mathias Dyngeland i Brann-buret.

Brann-supporterne på Store Stå fyrte opp bluss like etter og manet hjemmelaget til mer innsats. De røde tok seg også opp etter en svak åpning på kampen. Svenn Crones markkryper ble slått til corner etter 25 minutter før Niklas Castro forsøkte seg fra distanse noen minutter senere.

Så dukket Vegard Leikvoll Moberg opp. Osingen headet inn et innlegg fra Niklas Castro, via hanskene på Sogndal-keeper Renze Fij.

– Det var selvfølgelig magisk! sa Moberg til Discovery om hans første mål som Brann-spiller foran Store Stå.

Moberg var på farten igjen sekunder senere. Branns nummer seks klinket ballen i krysset, men denne gangen var ikke marginene på midtbanespillerens side.

I FYR OG FLAMME: Brann-supporterne fyrte opp bluss midtveis i førsteomgang. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Konfettikaos, rødt kort og utligning

Åpningen på andreomgang var ikke et fyrverkeri, Saftkokaradn i bortesvingen fyrte konfetti på banen i det Castro skulle slå corner. Etter litt forvirring delte Sogndal- og Brann-spillerne ansvaret og fjernet den. Da corneren omsider ble slått headet Sivert Heltne Nilsen utenfor.

Moberg var nære sitt andre etter litt over timen, men et skudd med ryggen mot mål gikk like utenfor bortre stolpe.

Så skulle kampen endre karakter. Mathias Rasmussen fikk sitt andre gule kort med tjue minutter igjen og dermed var det ti mot elleve resten av kampen.

Det utnyttet Sogndal. Ti minutter før slutt utlignet Jonatan Ingi Jonsson. Kampen endte 1-1.