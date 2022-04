Daddys Boy og Ofkir herjet med Godset i Drammen

Saken oppdateres

Strømsgodset-Sandefjord 0-5

To scoringer av Franklin Daddys Boy Nyenetue og et hat-trick av Mohamed Ofkir var mer enn nok til å sikre en oppsiktsvekkende borteseier for Sandefjord i Drammen lørdag kveld.

Seieren løfter Hans Erik Ødegaards mannskap opp til en femteplass på tabellen - et lag som av mange ble spådd å skulle kjempe helt i bunnen i år.

Strømsgodset, på sin side, ble ydmyket og er helt nede på kvalikplass etter bare tre poeng på de fire første kampene.

Buet ut av eget publikum

Hjemmelaget ble buet av banen etter en trå førsteomgang.

Ofkir sendte bortelaget foran, mot spillets gang, etter et kvarter med en kontant avslutning etter en rask kontring.

Ikke lenge etterpå kunne det fort stått 2-0.

Daddys Boy Nuenetue kom helt alene mot Viljar Myhra i Godset-buret, men sistnevnte fikk avverget etter at Sandefjord-spissen brukte i overkant lang tid med ballen i beina.

Hjemmelaget presset på for utligning utover i omgangen og skuslet bort flere gode sjanser, og fire minutter før pause smalt det igjen fra gjestene.

Daddys Boy Nuenetue ble spilt alene gjennom på ny, og plasserte denne gang ballen mellom bena på Myhra og i mål.

Både Kristoffer Tokstad og Fred Friday kunne redusert før hvilen, men det ville seg ikke før hjemmelaget i førsteomgang.

Daddys Boy puttet igjen

Hjemmelaget gjorde to endringer i pausen og gikk rett i strupen på Sandefjord, men fikk ikke uttelling på de mange sjansene de skapte.

Etter en drøy times spill ble vondt til verre.

Myhra måtte gi retur på et skudd fra Alexander Ruud Tveter, og Daddys Boy hadde en enkel jobb med fikse 3-0 fra kloss hold.

Mindre enn ti minutter senere var det 4-0.

Mats Haakenstad tok seg ned til linja og la ballen 45 grader ut til Ofkir. 25-åringen tok vare på muligheten og satte ballen pent i korthjørnet.

Ydmykelsen ble komplett da Ofkir satte sitt tredje for dagen ti minutter før slutt.