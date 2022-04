VIF-suksessen avbrøt Italia-opphold etter én måned: – Vil ikke tenke for mye på det

Fem kamper. Fem seire. Tabelltopp. Ett fattig baklengsmål.

Det er fasiten for Vålerenga etter en mer eller mindre prikkfri start på sesongen.

En viktig ingrediens har vært nysigneringen Malin Sunde.

21-åringen fra Spjelkavik har vært fast inventar i Vålerenga-forsvaret etter at hun overraskende ble klar for Oslo-klubben i februar.

Lørdag tok de seier nummer fem på rappen med en kontrollert 2-0-triumf mot nabo Kolbotn.

– Det var deilig. Kolbotn er bedre enn lagene vi har møtt tidligere denne sesongen. Vi har startet veldig bra og har gode forutsetninger for å nå langt i år, sier Sunde etter kampen på Intility Arena.

– Har ikke lyst til å gå så veldig inn på det

Sunde forlot Fiorentina mot slutten av februar etter bare en drøy måned i klubben.

«Personlige grunner» var forklaringen det italienske laget brukte på sine hjemmesider.

21-åringen, som også har en fortid i Brøndby i Danmark, velger sine ord med omhu om hva som gikk galt i Italia.

– Det var egentlig ulike årsaker til det. Personlige grunner og ulike årsaker til at jeg følte det ble feil. Jeg tok da et valg om å komme tilbake til Norge. Jeg har tidligere vært i Danmark og ikke vært i Norge på en stund nå. Det er veldig deilig å komme hjem. Det stod i utgangspunktet mellom Fiorentina og Vålerenga i januar, så jeg er veldig glad for at jeg fortsatt kunne komme hit til VIF. Jeg er kjempefornøyd med det, og jeg føler jeg har valgt riktig, sier hun.

– Kan du utdype hva «ulike årsaker» betyr, eller er det litt småhemmelig?

– Jeg har ikke lyst til å gå så veldig inn på det. Akkurat nå har jeg bare lyst til å fokusere på tiden min her i Vålerenga. Jeg har lyst til å fokusere på å utvikle meg videre som fotballspiller. Jeg har ikke lyst til å tenke for mye på tiden i Fiorentina, egentlig. Det er forbi.

– Det var viktig å få inn Sunde

Vålerenga var ikke vonde å be da Sunde plutselig ble ledig på markedet igjen, og trener Nils Lexerød er svært tilfreds med det han har sett så langt.

– Hun har hatt en god start på sesongen. Det var viktig å få inn henne etter at Camilla Huseby ble skadet i oppkjøringen. Nå har vi fire gode midtstoppere i stallen. Jeg er trygg på at vi kan stille med en god forsvarsrekke hele sesongen, sier Lexerød.

Sunde trekker frem nettopp Lexerød som en grunn til at ting så langt har gått på skinner.

– Det har vært veldig fint å komme hit. Jeg har spilt med en del av spillerne på aldersbestemte landslag før. Nils Lexerød og Steinar Pedersen (assistenttrener) har jeg hatt før på landslaget, og de er jeg veldig fornøyd med. Jeg føler jeg har mye å lære av dem. Spillergruppa er fin, det er mange talent her, og jeg føler vi utvikler oss hver dag. Jeg har også fått mye spilletid, noe som har vært viktig for meg. Det er kjekt å komme til en sulten gruppe som hele tiden strekker seg etter nye mål. Det er kjempegøy, sier hun.

– Vi er Norges beste lag

Onsdag står Vålerengas tøffeste motstander så langt denne sesongen, i alle fall på papiret, på motsatt banehalvdel: Lillestrøm.

Runa Lillegård, som scoret Vålerengas andre og siste mål mot Kolbotn, gir en indikasjon på at det neppe er selvtilliten som skal stoppe Vålerenga-kvinnene denne sesongen.

– Det kan vel egentlig ikke bli bedre. Det har vært en god start på sesongen, sier hun.

– Er dere Norges beste lag?

– Ja, det vil jeg si. Målet er topp 2, og akkurat nå ser det bra ut, sier hun.

Sunde har lite å utsette på Vålerenga-oppholdet så langt.

– Vi har hatt en veldig fin oppkjøring i år. Gode kamper, gode treninger og ting har blitt gjort ordentlig. Det har vært en fin start på sesongen, sier hun.