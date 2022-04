Haaland sløste med sjansene da Bayern sikret ligatittelen

Bayern - Dortmund 3-1

Erling Braut Haaland klarte ikke å utsette Bayern Münchens gullfest. Nordmannen hadde flere store muligheter, men det ble aldri noen norsk scoring i «Der Klassiker».

Dermed kunne Bayern juble for sin tiende strake Bundesliga-tittel. Med tre gjenstående runder er det umulig å ta igjen rødtrøyene.

Serge Gnabry åpnet festen med en lekker scoring, før Lewandowski økte til 2-0 etter en suveren Bayern-omgang. Andreomgangen ble mer åpen og Emre Can tente Dortmund-håpet med sin tidlige straffescoring, men kort tid før slutt fjernet Jamal Musiala all tvil da han ordnet 3-1.

DYNKET: Her blir Bayern-trener Julian Nagelsmann dusjet i øl etter at Bayern vant igjen. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Jeg er glad. Vi jobber så hardt. Det er slike øyeblikk vi trener for, sier Thomas Müller til Viasport.

Etter kampen ble Dortmund-direktør Michael Zorc spurt om Braut Haaland kommer til å dra til Premier League i sommer.

– Det vil ikke være en komplett overraskelse for oss nå, sa Zorc til Sky.

Slik var kampen

Etter 15 minutter fikk Serge Gnabry stjernetreff. Han kontrollerte ballen med et godt lårtouch før han banket ballen rett i mål til 1-0. En svært lekker scoring av den tyske landslagsspilleren.

Etter 26 minutter fikk Haaland en stor mulighet. Nordmannen ble spilt fri og kom alene mot Neuer, men avslutningen var langt fra god nok.

Kort tid senere rotet Dortmund-forsvaret det til. Gnabry trodde han utnyttet feilen og økte til 2-0, men etter en VAR-sjekk ble målet annullert for en offside.

Det gikk uansett ikke mange minuttene før Bayern fikk ballen i mål igjen. Etter en upresset feil i Dortmund-forsvaret falt ballen til Müller som spilte fri Lewandowski. Alene med keeper var storscoreren like kald som han pleier og denne gang var målet et faktum.

Dermed gikk lagene til pause på 2-0 etter en omgang med mye amper stemning og småkrangling.

Can tente håpet

Det var intenst også etter hvilen, og fire minutter ut i omgangen ble Marco Reus lagt i bakken innenfor Bayerns sekstenmeter. Emre Can fikk muligheten fra straffemerket og dunket inn reduseringen.

Like etter var Haaland dyktig da han spilte fri rekkekamerat Reus, som var svært nær utlingning etter at Neuer reddet med beina. Kombinasjonen Haaland/Reus skapte mer trøbbel for Bayern, men en strålende takling fra Hernandez stoppet Reus.

Etter en svak førsteomgang var gultrøyene plutselig med i kampen for fullt. Bellingham ropte på straffe etter at han ble taklet hardt av Pavard, men dommeren lot den gå.

Midtveis i omgangen fikk Lewandowski en gedigen sjanse, men Dortmund-keeper Hitz sto i veien.

Ti minutter før slutt var Haaland på farten. Nordmannen gjorde en god jobb da han dro seg fri, men vinkelen ble litt for krevende for å true Neuer. Minuttet senere fikk måmaskinen nok en god mulighet. Lysluggen skjøt på halvspretten, men avslutningen gikk over mål.

Musiala avgjorde

Da skjedde det som ofte skjer etter at store sjanser blir brent - motstanderen scorer. Unggutten Jamal Musiala viste fart og teknikk, før han etter litt kaos i boksen fanget opp sin egen retur og prikket inn 3-1.

I det 87. minutt ble Haaland byttet ut.

Resultatet gjorde at Bayern-stjernene kunne feire tittelen sammen med hjemmefansen på mektige Allianz Arena. Bayern har tolv poeng mer enn Dortmund når tre ligakamper gjenstår i Tyskland. Tradisjonen tro ble tittelen feiret med litervis av øl etter kampslutt.

ØL-KAOS: Det flommet over av øl da Bayern-stjernene kunne slippe jubelen løs. Foto: Matthias Schrader

Dortmund har åtte poeng ned til Bayer Leverkusen på tredje.