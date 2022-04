– Jeg klarte ikke å være meg selv

Helene Gigstad Fauske valgte å ta en pause etter flere landslagsnedturer. Etter over to år er 25-åringen tilbake. Klar for å kjempe om en mesterskapsplass.

Helene Gigstad Fauske får på seg en flunkende ny landslagsdrakt og må ta nye profilbilder på håndballjentes samling på Skøyen i Oslo. Det er en stund siden 25-åringen sist spilte med de norske fargene.

–Det er å være tilbake igjen er utrolig stort!

Helene Gigstad Fauske debuterte som 20-åring på landslaget mot Frankrike i juni 2017. Hun ble med til VM samme året og fikk også med seg to kamper i VM i 2019, men siden var det stopp. Hun valgte å ta en pause fra landslaget.

En av Gigstad Fauskes siste landskamper under VM i 2019 før hun tok landslagspause. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

–Jeg var en mer usikker person. Jeg lurte hele tiden på om jeg var god nok, hva jeg hadde å bidra med.

Det at debuten på landslaget ikke fungerte plaget bakspilleren.

–Ja, det gjorde det. Jeg følte det var vanskelig å være meg selv på landslaget. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje var jeg ung. Men det var den tiden. Nå er det en helt annen spiller her, smiler hun.

Og det er også landslagssjef, Thorir Hergeirsson glad for.

–Det var tøft å komme inn som Helene i 2017 med tøffe konkurrenter på den posisjonen hun spiller på. Spillere som holder verdensklassenivå. Men det som ikke knekker deg gjør deg sterkere og du vokser på det og jeg synes det er kjekt å følge Helene i Frankrike. Hun tar steg. Det er fortsatt tøff konkurranse, men hun bør absolutt ha ambisjoner om en mesterskapsplass.

For 25-åringen har virkelig tatt steg. Etter fire sesonger i danske Herning/Ikast reiste hun til Frankrike og til Brest Bretagne. Det ble et møte med en hel annen kultur både på og utenfor banen.

Gigstad Fauske er storfornøyd med å være tilbake på landslaget igjen

–Et klubbskifte til en annen kultur har utviklet meg. Du må være litt tøffere også mentalt. Det er annen kultur med et annet språk og en annen filosofi i det taktiske. Det er ikke mange som ikke snakker engelsk. Det har blitt en del tegnspråk og dumme misforståelser, ler hun.

Før hun legger til.

–Jeg føler meg som en helt annen spiller. Jeg har vokst både som spiller og som person. Jeg har hatt mange utfordringer også utenfor banen som også har styrket meg. Nå er jeg rustet til å ta opp konkurransen på landslaget og så får vi se om det er godt nok. Jeg er mer klar nå, smiler hun.

Håndballjentene er nå samlet for å spille EHF-cup. En turnering for de lagene som allerede er kvalifiserte for EM i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro. Norge er direktekvalifisert som regjerende mestere. På torsdag slo de norske jentene Nord-Makedonia 24-18 med et meget ferskt lag.

Thorir Hergeirsson har valgt å hvile sine største profiler på grunn av tøff kampbelastning og har hentet inn seks debutanter og spillere med mindre rutine.

–Helene har blitt eldre og mer erfaren. Klokere av opplevelser og trening og spill i forskjellige miljøer og kulturer. Hun har blitt en bedre spiller totalt sett, sier Hergeirsson .

Mot Nord Makedonia på torsdag stod 25-åringen for seks scoringer og flere gode involveringer i forsvar.

–Det var en typisk første kamp med så mange nye spillere. Jeg personlig hadde glemt noen fokusområder. Men det var godt å kjenne på det. Det var stas å spille med flagget på brystet.

Bent Svele mener stegene Fauske har tatt vil kunne gi en mesterskapsbillett i november.

–Hun kommer inn med lavere skuldre og kanskje er mer tilpass og får rollen hun har i klubblaget og da er det lettere å prestere. Da får hun vist frem de tingene hun har og har vært bra på. Hun er den som er her som ikke har vært med i det siste som er nærmest en mesterskapstropp.

Og motivasjonen er det i hvert fall ingenting å si på for bærumsjenta.

–Jeg må bare gi absolutt alt i klubb og på landslaget så får vi se hvor langt det strekker. Nå føler jeg er mer rustet til å ta utfordringen. Nå har jeg kommet tilbake for å ta konkurransen også håper jeg det er styrker de har behov for.

Se håndballjentenes kamp mot Nord-Makedonia på TV 2 fra kl. 15.45 på TV 2, søndag.