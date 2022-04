Kobles bort etter Haaland-ryktene – svarte med fire (!) mål

Manchester City-Watford 5-1

Den nedrykkstruede klubben var sjanseløs mot Manchester City. Gabriel Jesus var kampens gigant.

Brasilianeren startet målshowet allerede i det fjerde minutt. Hat tricket fullbyrdet han da han fikk ta straffe like etter pause, før han like godt satte et fjerde mål noen minutter senere.

I tillegg hadde han assisten til Rodris utrolige scoring:

25-åringen ble hentet vinteren 2017 for å gi klubblegenden Sergio Agüero kamp om spissplassen. Etter en gnistrende start har det gått opp og ned.

Før inneværende sesong forlot Agüero klubben. Jesus var den eneste rene spissen igjen blant de etablerte spillerne i City-stallen, men har både vært inn og ut av laget og til tider blitt brukt på kanten.

I forkant av kampen stod han med tre mål i Premier League-sesongen. Nå er han oppe i sju.

Jesus har bare ett år igjen av kontrakten med City. Ryktene om at Erling Braut Haaland kan ende opp på Etihad, har ført til sterkere spekulasjoner rundt brasilianerens fremtid.

Fredag meldte normalt troverdige The Athletic at Arsenal undersøker mulighetene for å hente Jesus til Nord-London. Samtaler mellom Arsenals sportsdirektør og Jesus' representanter skal allerede ha pågått i månedsvis.

Nettstedet poengterer at Jesus har fått begrenset med spilletid, og at den vil bli ytterligere påvirket om klubben skulle sikre seg Haaland. Ifølge TV 2s opplysninger har jærbuen fortsatt ikke tatt en endelig avgjørelse om fremtiden.

Overgangsguru Fabrizio Romano hevder lørdag at Jesus vil forlate City, at planen har vært klar i månedsvis og at klubben jobber for en Haaland-avtale.

Etter kampen hylles han av sjefen.

– Hvis det er én person som fortjener det beste i livet for seg, familien og vennene sine, er det Gabriel. Alle i klubben er glade på hans vegne fordi han er så sjenerøs, sier Pep Guardiola, ifølge BBC.

– Det har ingenting å si hvilken posisjon han spiller i, vi vet at han kommer til å kjempe for lagkompisene sine. Han er fantastisk, fortsetter City-manageren.

Jesus' utrolige målshow sender City ett steg nærmere Premier League-tittelen. Med fem kamper igjen av sesongen vil de være minst ett poeng foran Liverpool.

Tittelrivalen møter Everton søndag, en kamp du kan se på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play kl. 17.30.