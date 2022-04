Grav raste ned i tunnel: – Ikke noe hyggelig oppgave

Rundt klokken 09 lørdag morgen raste en grav på Møllendal gravplass inn i Kronstadtunnelen.

Tunnelarbeidet dreier seg om å bygge om en eldre jernbanetunnel til å bli gang- og sykkelvei. Dette resulterte i et stort hull på gravplassen.

– Vi har brukt mye tid på å bestemme oss for hvordan gjøre dette på best mulig måte med tanke på sikkerhet, sier prosjektdirektør Roger Skoglie.

Han understreker at de har vært kjent med risikoen med tunnelarbeidet i dette området.

Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

Unødig belastning

Det er Bergen kirkelig fellesråd som har ansvar for gravplassen på Møllendal.

Gravplassjef, Inghild Hareide Hansen, mener de skulle fått slippe å ha denne belastningen.

– Vi har varslet den som har festet graven. Vedkommende ble kontaktet da vi ble kjent med hendelsen, sier Hansen.

UTRASING: Oversiktsbilde over gravplassen på Møllendal viser skadeomfanget av uhellet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Hun legger til at det ikke var noen hyggelig oppgave å gjennomføre.

– Når det er tid for det vil vi sette graven tilbake i den standen den var før uhellet skjedde, sier Hansen.

Det har ifølge gravplassjefen tidligere vært knyttet bekymring til tunnelarbeidet. Dette blant Bergen kirkelige fellesråd.

– Vi bekymret oss i den forstand at vi har tenkt det kan være risikofylt, sier hun og fortsetter:

– I og med at tunnelen var der fra før er det likevel vanskelig for oss å ta en vurdering på om risikoen var større nå enn den potensielt kunne blitt på sikt.

Likevel er Hansen opptatt av å formidle at de ansvarlige partene er sitt ansvar bevisst. Dette har de vært veldig tydelige på, sier hun.

Risikofylt arbeid

Det er usikkert hva som kan ha vært årsaken til utrasingen. Ifølge prosjektdirektøren kan det være flere grunner.

Likevel mener Skoglie det er mest sannsynlig å tro at løsmassen over tunnelen har vært så tung at den har trengt igjennom betongmassen.

– Det er ikke så lett å ha full kontroll på hvordan den sementen vi pumper inn i løsmassen fordeler seg utover. Det har nok rett og slett vært et svakt punkt der massen trengte igjennom, sier han.

HULL I BAKKEN: Utrasingen resulterte i et stort hull i bakken på gravplassen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Videre opplyser han om at de har hatt geoteknikere på stedet i et forsøk på å finne ut hva som skjedde.

I tillegg arbeides det med flere vurderinger på metodikker og fremgangsmåter til det videre arbeidet.

– Vi må gjøre en sikringsjobb, og finne ut om det er noen tiltak vi kan gjøre for å fremover være enda mer sikre, sier han.

Det ble ikke skade på personell eller maskineri under raset.