Sjokkexit for Carlsen

Du kan følge neste runde av Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup søndag fra klokken 17:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Det var en tydelig utmattet Carlsen som møtte opp i andre dag av Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup. Det ble spekulert i studio om nordmannen var plaget av sykdom.

En katastrofal museglipp i første parti gjorde at verdensmesteren var under kraftig press allerede fra start. Seier i parti tre gjorde at matchen igjen ble åpen, men Le Quang Liem vant til slutt et kaotisk sisteparti.

Optimistisk konkurrent

Vietnameseren var optimistisk før partistart etter å ha sett verdensmesterens spill i første dag av turneringen. Der hadde Carlsen gjort et svært oppsiktsvekkende åpningsvalg.

– Jeg håper han spiller det mot meg, for da har jeg gode sjanser, smilte Le i intervju med TV 2 før kampen.

Sjokktap etter museglipp

Det var ingen pigg Carlsen som dukket opp noen minutter sent til første runde med hvite brikker. Det ble spekulert i om Magnus Carlsen hadde blitt syk før partistart.

Spillet så likevel ut til å være godt, og verdensmesteren fikk det Jon Ludvig Hammer beskrev som en lovende stilling i TV 2s sjakkstudio.

Etter hvert ble Carlsens stilling så god at «Hammer-time» ble annonsert, men bare ett minutt senere førte en katastrofal museglipp til at partiet var over.

På grunn av match-situasjonen tok Le ingen store sjanser i parti to med hvite brikker, og solid spill gjorde at stillingen endte med poengdeling. Med kun ett parti igjen med hvite brikker ble Carlsen nødt til å spille hardt for seier.

Slo tilbake

I dagens tredje parti ofret Carlsen tidlig en bonde, men fikk til gjengjeld aktivt spill. Kort tid senere gikk prosentene mer og mer i nordmannens favør.

Etter 21 spilte trekk var stillingen så god at Jon Ludvig Hammer for dagens andre gang meldte Hammer-time. Denne gangen fikk sjakkeksperten rett.

Le prøvde å sette opp flere feller, men Carlsen styrte seg gjennom komplikasjonene og vant et stilrent parti. Spillerne sto dermed likt før siste kamp.

Ambisiøst sisteparti

Carlsen viste ambisjoner i fjerde parti. Verdensmesterens åpning er kjent for å være risikabel, men dynamisk.

– Magnus går for seier, utbrøt Jon Ludvig Hammer i studio.

Nordmannen lyktes i provosere Le, som spilte bøndene sine aggressivt framover. Til tross for prosenterer i vietnameserens favør var studio optimistiske.

Etter hvert ble situasjonen svært kaotisk. Prosentene svingte frem og tilbake i flere trekk, og det var uklart hvem som kom til å vinne helt til siste slutt.

– Her kan alt skje, kommenterte sjakkekspert Maud Rødsmoen.



Til slutt var det Le som trakk det lengste strået i et svært spennende parti. Han vant dermed kampen uten omspill.

