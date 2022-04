Flere drept i russisk rakettangrep mot Odesa – boligblokk truffet

Russiske styrker har avfyrt minst seks krysserraketter mot Odesa, ifølge Anton Herasjtsjenko, rådgiver for den ukrainske innenriksministeren. Minst én av dem traff en av rakettene en bygning.

TV 2s team i byen har hørt flere eksplosjoner. Det kom fra både russiske rakettangrep og fra luftvernsystemer.

Like etter står TV 2 ved et boligområde som er rammet. En boligblokk på 17 etasjer er rammet. Røyken står ut, og det er en massiv utrykking av ambulanser.

– Jeg tror dette er første gang sivile bygninger er truffet i Odesa, sier Vladislav Dronov til TV 2. Den 37 år gamle juristen hørte og så missilen da den kom og gikk ut for å se hvor den traff.



– Min fetter bor der, men han er sjømann og på arbeid nå, sier han til TV 2.

Vladislav Dronov (37) så og hørte missilen som traff. Han har en fetter som bor i bygget, men han var heldigvis bortreist da det smalt. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2

Militære kilder sier til TV 2 at missilen traff bygget i nederste etasje, men at den ikke eksploderte.

– Dette kunne gått langt verre. Dersom missilen hadde detonert, hadde ødeleggelsene vært enormt mye større. Da ville det ha vært risiko for at hele bygget kollapset, sier kilden.

Det er bekreftet flere rakettangrep flere steder i byen, men de lokale myndighetene vil ikke utdype verken hvor i Odesa, eller hvor mange raketter det er snakk om.

Ifølge ubekreftede opplysninger sies det at mellom 7-8 missilier som skal ha litt avfyrt mot Odesa, men trolig skal flere av disse blitt skutt ned.

Folk i området er redde for å stille på kamera, men forteller at angrepet kom som et sjokk.

Det er første gang et boligområdet i Odesa er truffet av russiske missiler. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Vi trodde faren var over. Vi var i ferd med å forberede påskehøytiden, som vi skal feire i morgen. vi hadde til og med lagt vekk førstehjelpsutstyret som vi har hatt klart. Det er utrulig skremmende det som skjer, sier en ung kvinne til som bor i området til TV 2. Tårene triller.

Fem drept

Kontoret til president Volodymyr Zelenskyj sier at minst fem personer er drept i angrepene.

– Ikke del bilder og videoer, ikke hjelp fienden, skriver lokalmyndighetene i Odesa i et innlegg på Telegram, ifølge Guardian. Klokken 16.30 ble fotoforbudet opphevet.

Odesa er Ukrainas tredje største by med om lag én million innbyggere.

Fredag sa russiske militærtopper at målet med invasjonen av Ukraina er å ta full kontroll over hele det sørlige Ukraina i tillegg til den østlige Donbas-regionen.

Dersom de russiske styrkene får kontroll over Odesa og resten av Sør-Ukraina vil de få landtilgang til den prorussiske utbryterrepublikken Transdnjestr i Moldova. I tillegg vil Ukraina miste sin kystlinje mot Svartehavet.