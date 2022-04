Tordner etter nytt tap: – Pinlig

Etter tapet for Arsenal er det nærmest umulig for Manchester United å slå seg inn i topp 4. Scott McTominay ber samtlige i klubben se seg selv i speilet.

Manchester United gikk på sesongens tiende tap i Premier League borte mot Arsenal lørdag. Nye forsvarstabber kostet dyrt, og nå er håpet om topp 4 ute, ifølge Ralf Rangnick.

Det er seks poeng opp til Arsenal, som har én kamp til gode. Bare teoretiske muligheter kan føre United til neste sesongs Champions League.

Midtbanespiller Scott McTominay er ikke nådig når han oppsummerer de siste ukene som United-spiller.

– Det er veldig frustrerende. Det skjer uke etter uke nå og begynner å bli pinlig, tordner Scott McTominay.

Ronaldo pekte mot himmelen etter scoringen

Langer ut

Han irriterer seg over at motstanderne stadig godter seg over Manchester Uniteds nedturer ved kampslutt.

– Det er en vits. Vi går inn i kamper med en positiv innstilling, men idet vi entrer banen, «boom», så er det borte. Jeg vet ikke hva som skjer, jeg kan ikke sette fingeren på det. Jeg sa det i garderoben: Folk må se seg i speilet. Hver eneste spiller, hvert eneste medlem av støtteapparatet og alle høyere opp i denne fotballklubben, sier McTominay.

– Dette er så vanskelig å akseptere, det har vært min vanskeligste sesong i mitt liv. Det har gått opp og ned følelsesmessig, men slik er fotballen, sier Scott McTominay.

Måtte svare for seg

Midlertid manager Ralf Rangnick sporet forbedringer fra det tannløse Liverpool-tapet, men var misfornøyd med dommerteamet etter kampslutt.

– Det var tre-fire VAR-avgjørelser som var minst tvilsomme. Vi er i alle fall uheldige, men til syvende og sist var det forbedring, vi slo tilbake etter det tidlige målet og burde scoret tre-fire mål, sier han til TV 2.

Tyskeren tok over for Ole Gunnar Solskjær i desember, men har ikke klart å løfte United.

– Du har vært veldig tydelig i din kritikk av forskjellig i klubben, men hvordan vil du vurdere din egen innsats etter at du kom inn som manager?

– Jeg er ikke fornøyd med antall poeng vi har tatt og måten vi har forsvart oss på. Vi var bedre på det tidligere. Vi bare slipper inn for mange mål, og måten vi forsvarer oss på i dag rundt egen boks er ikke godt nok. Vi kunne enkelt hatt seks-åtte-ti poeng mer, og derfor er jeg ikke fornøyd med det vi har fått til de siste månedene.

– Føler du at du gir fra deg laget i bedre stand enn da du overtok det?

– Vi viste åpenbare fremsteg i de første tre månedene mine, med et snitt på rundt to poeng frem til for noen uker siden. Hjemmekampen mot Leicester (1-9, 4-0-tapet for Liverpool, og 3-1 her. Når vi slipper inn tre eller fire mål i gjennomsnitt kan jeg ikke være fornøyd, sier han til TV 2.

I et annet intervju avskriver han sjansene for å kunne klare å kvalifisere seg til Champions League.

– Det var ganske sikkert før denne kampen at det ikke var realistisk. Så topp 4 er kjørt, ja.

United har fire kamper igjen av sesongen. Først kommer Chelsea på besøk i en førstkommende torsdag.