Farmen-Kjetil og Øya-Anette har funnet tonen: – Aldri vært så forelsket

Kjetil Nørstebø (32) kjent fra «Farmen» og Anette Dahl (31) som har deltatt på programmet «Øya» bekrefter overfor God kveld Norge at de to har funnet tonen.

Forelsket

De to reality-deltakerne forteller at de møttes på dating-appen Tinder og datet hele høsten og vinteren. Det var derimot først på nyåret at forholdet ble ordentlig seriøst.

–Vi har veldig mange like interesser. Jeg liker noen som er litt tøffe og tar en utfordring på strak arm. Jeg kan finne på mye rart og da er det litt artig at de er med, forteller Nørstebø.

Dahl påpeker at det nettopp er det som gjør dem til en god match.

– Jeg liker å ha en som utfordrer både seg selv og meg, og som har mye å gjøre. Kjetil er veldig engasjert, og jeg synes det både er sjarmerende og inspirerende at han er så gira, sier hun.

På spørsmål om paret føler at de har funnet den rette, er Nørstebø klar på hva han føler for Dahl.

– Jeg har aldri vært så forelsket som det jeg er nå om dagen, sier han.

Fra forskjellige steder

Nørstebø har en stor kjærlighet for hjembygda Uvdal, og det har tidligere vært en utfordring å kombinere dette engasjementet med en partner for livet.

– Det er veldig rart for meg fordi Uvdal er jo det jeg elsker høyest her i verden. Så det er jo trist at det jeg brenner så mye for også skal være min største fotlenke, sa han til God kveld Norge i juni 2021.

– Så spørsmålet er hva som skal gå på bekostning av hva. Skal man ofre Uvdal? Noe må man ofre tror jeg. Eller så må jeg være veldig heldig og finne den rette, så enn så lenge klamrer jeg meg fast til det, sa Nørstebø den gang.

Nå er sjansene store for at ønsket til uvdølingen blir oppfylt. Dahl er nemlig fra Telemark. men sier at dersom de skal flytte sammen, så blir det i Uvdal.

– Jeg har en fin plass, men det er enda finere å være i Uvdal med Kjetil enn å være på den fine gården, sier hun til God kveld Norge.

Kjente fra TV

Kjetil Nørstebø (32) er kjent for sin deltakelse i TV 2-programmet «Farmen» i 2018. Han kom seg hele veien til finalen, men tapte mot Tonje Frøystad Garvik i den aller siste konkurransen.

Finalen var derimot ikke uten dramatikk, da Nørstebø forlot stedet i sinne og i ettertid beskyldte vinneren Garvik for juks.

Dahl var med på realityprogrammet «Øya» i 2017, men det er ikke det eneste programmet hun har deltatt på. Telemarkingen skulle nemlig finne kjærligheten på TV i «Jakten på kjærligheten», men måtte trekke seg av private årsaker.