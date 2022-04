Kjendisjournalist «selger kroppen sin» for å redde favorittklubben

Først litt fakta: Raufoss fotball i OBOS-ligaen sliter med store gjeldsbyrder og har fått en frist til 31.juni i år til å betale nesten 6 millioner kroner til kreditorer. Byggingen av en ny storhall med overskridelse av budsjetter samt en pandemi som resulterte i sviktende inntekter, har brakt Raufoss fotball ut i økonomisk uføre. Og med en kommune som sier stopp i støtte og garantier, er det kniven på strupen for Toten-klubbn.

Ken Andre Ottesen følte han måtte gjøre noe:

– Jeg satt på toget hjem fra Stavanger. Jeg hadde akkurat hørt i et foredrag hvordan Viking snudde trenden. Jeg lurte ikke bare på hva VI kunne gjøre men konkret på hva JEG kunne gjøre for klubben, forteller han.

PENGER I KLUBBKASSEN: Arrangementet brakte inn 143.000 kroner til Raufoss. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Og så kom ideene:

En ide var forestillingen med lokale krefter 20. april, en annen ide er at han i slutten av mai selger kroppen sin til de som vil ha han i arbeid. Alle pengene går uavkortet til Raufoss-fotball.

– Ting tar litt tid på Toten. Folk må tenke seg om. Men responsen har vært formidabel og kjapp så langt. Toten har våknet. Kulturhuset var fullstappet 20 april og innbrakte nesten 143.000 kroner som ble overbrakt klubben. Det varmer. Samtidig gir lokalbefolkningen penger på Vipps og det lokale næringsliv donerer penger. Jeg blir oppriktig glad for engasjementet, sier Ken Andre Ottesen som har permisjon fra journalistjobben i VG.

I disse dager jobber han med foredrag over hele landet i lys av en populær instagram-konto som han kaller BAdesken.

Skihopperen Maren Lundby fra Bøverbru har alltid vært Raufoss-supporter og stilte opp til inntekt for klubben. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Under forestillingen i «Fyrverkeriet», som Raufoss Kulturhus heter på folkemunne, bidro Paul Håvard Østby, Maren Lundby, Leif Anders Wentzel, Aurora, Halvor Hegtun, Per Strand, Ketil Trogstad Owren og selvfølgelig Ken Andre Ottesen. Det ble en fantastisk morsom forestilling med fullsatt sal.



Latter til tross: I skyggen av krampelatter lurte spøkelset om å bli tatt fra toppfotball-lisensen og en mulig konkurs.

Paul Håvard Østby var en glimrende konfransier og bidra med figuren «Håkon Skaug» som hadde noen finurlige løsninger på den økonomiske krisen. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

– Jeg er Raufoss-supporter på min hals, sa Maren Lundby. Og ga folk i salen mulighet til å hoppe etter Lundby. Hun hoppet foran, folk fra salen hoppet bak. Alle lo. Endelig har uttrykket «hoppe etter Wirkola» fått sin arvtaker.

Ledelsen i Raufoss beskriver situasjonen som krevende og alvorlig. Storhallen har en kostnadsoverskridelse på 5,7 millioner pluss at det har hopet seg opp med andre regninger. Pengene finnes ikke i Raufoss fotball. Kassa er nesten tom. Når politikerne i kommunen i tillegg sier blankt nei til å stille garantier, ser situasjonen mørk ut for klubben som har vært toneangivende i Totens fotball-liv gjennom alle tider.

– Jeg har håp om at vi skal klare å samle inn tre millioner kroner. Kanskje politikerne snur på sine avgjørelser når de ser at hele regionen bidrar og stiller den nødvendige garantien på resten, sier Ottesen.

Første runde av Ottesens oppdrag ble to og en halv times livsglede i Raufoss kulturhus. Store doser med latter ble til en nydelig kveld med gode folk. Og ikke minst: 143.000 kroner til Raufoss fotball. I slutten av mai skal han jobbe døgnet rundt for lokalt næringsliv for å skaffe mer penger.

– Kom ikke her å si at totningene er litt treige. Ingenting har minnet om det så langt, avslutter Ottesen.