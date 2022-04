Varsel til alle reisende på Schiphol: – Ikke kom til flyplassen

– Schiphol og våre samarbeidspartnere gjør alt vi kan for å sørge for at situasjonen på flyplassen er håndterbar, skriver flyplassen selv i et varsel på sine nettsider.

De varsler at det lørdag formiddag har vært så mye folk i terminalene på flyplassen, at de ser seg nødt til å be nye passasjerer om å ikke kommme.

– Det er delvis på grunn av streiken med KLM, at terminalen er alt for full, skriver de videre.

Lørdag morgen klokken 6 startet bakkemannskapene til KLM sin streik. De streiker mot dårlige arbeidsforhold og selskapets valg om å sette ut deler av arbeidet til et annet selskap.

Bakkemannskapene er blant annet ansvarlige for å laste av og på flyene, samt sørge for at flyene kommer til riktig gate.

Passasjerer som skal ut og reise fram til klokken tre i ettermiddag bes om å ikke møte opp på flyplassen, av sikkerhetshensyn.

Schiphol flyplass er KLMs store hub, og er et av de store knutepunktene for flyvninger i Europa.