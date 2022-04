Aline og Libert skal stemme mot Le Pen: – Dette handler om mer enn lommeboka

NOTRE-DAME-de-BONDEVILLE (TV 2): For Aline og Libert betyr presidentvalget å stemme for å stenge høyrepopulisten Marine Le Pen ute. Aline snakker nesten ikke lenger med søsteren som sympatiserer med ytre høyre i Frankrike.

FRA CUBA: For tjue år siden kom Libert til Frankrike fra Cuba. Både han og Aline er franske statsborgere og skal stemme ved valget.

Latter og gøy på trampolina i hagen til familien Tamayo-Dickinson, som ligger i et typisk fransk boligfelt. Aline er blond. Libert er mørk i huden. De to barna Elio (12) og Mia (15) likner litt på mamma og litt på pappa.

– Jeg skal fortelle noe veldig personlig. I familien min har dette forårsaket at jeg praktisk talt ikke lenger snakker med søsteren min. Det startet for en måned siden, forteller Aline Tamayo-Dickinson (43).

NORMANDIE: Familien bor i nærheten av byen Rouen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Vendepunktet kom da søsteren la ut bilder av seg selv i familiegruppa. Med et vaiende fransk flagg fra et arrangement med en ytre høyre-politiker. Det ble for mye for familien.

– Jeg fortalte henne i enerom at vær så snill og slutt å sende denne typen bilder. Det sårer meg dypt. Jeg vil heller ikke at vi snakker sammen om politikk, ikke du og jeg og ikke resten av familen. Ytre høyre er åpenbart dypt rasistiske folk, sier Aline.

FAMILIEN: Aline og Libert forsøker å gi Mia og Elio opplevelser, som f.eks reiser. I påsken var de i den belgiske byen Brügge og i Amsterdam.

En deilig matlukt sprer seg i enebolig til familien Tamayo-Dickinson. Kjøtt, poteter og grønnsaker til lunsj. Elio (12) og Mia (15) hjelper til med å dekke bordet. Familien bor i Normandie rundt to timers kjøring vest for Paris.

Aline er spansklærer på en ungdomsskole. Libert (50)er opprinnelig fra Cuba. Han jobber som tekniker på en fabrikk rett i nærheten. Han er fransk statsborger og begge skal stemme ved søndagens presidentvalg.

I valgfinalen møtes president Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen. Det er utelukket for ekteparet å stemme på Le Pen.

– Jeg ser meg selv i speilet, og skjønner at dette ikke er noe for meg, sier Libert med en liten latter.

Folks lommebok, kjøpekraft, har vært hovedsaken i valgkampen. Familien klarer seg greit økonomisk, men merker økte priser. Libert har valgt å jobbe redusert for å være mer sammen med barna. For å gi Mia og Elio opplevelser, som feriereiser, jobber de overtid.

– Om kjøpekraften øker er det bra, men det er ikke det viktigste ved dette presidentvalget, sier Libert. Førsteprioritet er å sørge for at ytre høyre-kandidaten ikke vinner.

ØKT: Oppslutningen om ytre høyre i Frankrike har vokst siden sist valg. For foreldrene til Mia og Elio er det viktig å stemme mot ekstreme politiske krefter.

Barna forteller begeistret om ferieturene til Spania, det er favoritten, men de håper også at de nå etter pandemien kan besøke familien på Cuba. Elio er med i elevrådet på skolen og ville stemt grønt hvis han kunne velge.

– For de er ikke rasister og de vil redde planeten.

Mia har ingen favoritt, men vil stemme når hun blir 18. I øyeblikket er det mer snakk om Tik-tok i vennegjengen, enn om politikk.

– Kvinner fikk stemmerett sent, og som kvinne synes jeg det er viktig å stemme.

Aline og Libert er heller ikke entusiastiske for å stemme på Macron. Det er ventet lav valgdeltagelse på søndag, også fordi deler av Frankrike fortsatt har påskeferie. Aline synes ikke Macron har innfridd løftene sine fra forrige valgkamp.

– Som lærer vet jeg fortsatt ikke om jeg skal stemme på Macron eller om jeg skal stemme blankt.

Heller ikke for Libert er Macron et opplagt valg.

– Jeg tenker at det er det minst dårlige valget.

Det er frykt for at det går mot lav valgdeltagelse. Folk som stemte på venstresiden i første valgomgang har ingen opplagt kandidat i andre omgang.

I Frankrike snakkes det ofte om en «front républicain». Det har vært en slags nasjonal dugnad for å holde ekstreme politikere unna verv. Velgerne har holdt seg for nesa og stemt på politikere de ikke er enige med. Slik har for eksempel ytre høyre blitt holdt utenfor makten i en årrekke. Nå er denne nasjonale fronten i ferd med å revne. Det er ikke lenger så tabubelagt å stemme langt ut på høyrekanten.

– Eneste som kan redde Frankrike

Mens Normandie har «Bergens-klima», kan ekteparet Lavrero nyte solen nær Middelhavet. Lyset skinner generøst på de gamle fasadene i La-Valette-du-Var, helt sør i landet.

PRISER MARINE: Emanuelle og Lionel har stemt på Marine Le Pen og faren hennes igjen i mange år. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Emanuelle (46) og Lionel Lavrero (63) er mangeårige Marine Le Pen-velgere. De er til og med medlemmer av Rassemblement National. På norsk betyr det Nasjonal samling. Partiet het tidligere Nasjonal Front, og ble grunnlagt av faren Jean-Marie Le Pen.

Vi møter dem på en bar i sentrum av byen. De er glade for å se oss igjen. Vi møtte Emmanuelle første gangen i 2016, da hun var på et politisk møte med Marine Le Pen.

Le Pen kalles både rasist og fascist, men selv mener hun at hun taler folkets sak. Hun går inn for en streng innvandringspolitikk. Le Pen vil sette et tak på 10 000 innvandrere i året, og stramme inn familiegjenforening kraftig.

Hun vil innføre det som kalles «nasjonal prioritering». Hun mener Frankrike skal være for franskmenn først. Franske statsborgere skal prioriteres først ved tildeling av velferdsgoder, som sosialbolig, jobb eller andre sosiale ytelser.

– Er ikke dette diskriminering?

TROR PÅ REDNING: De mener Le Pen er den eneste som kan redde Frankrike. Landet bør være for franskmenn først, mener Lionel og Emmanuelle. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det motsatte vil være å diskriminere det franske folket. Hvis en franskmann vil ha en sosialbolig i dag, så får han det sikkert ikke, fordi innvandrere er prioritert, svarer Emmanuelle. Hun mener innvandrere aldri kan bli så franske i hjertet som etniske franskmenn.

– 31 prosent av alle sosialboliger er okkupert av folk som ikke er franske, skyter Lionel inn.

Paret synes de siste fem årene med Emmanuel Macron har vært tunge. Særlig hvordan han håndterte pandemien. De var ikke begeistret for det som i praksis ble en koronapass-tvang. For å få passet måtte du være vaksinert. Macron har i valgkampen blitt konfrontert med uttalelsen at han ønsket å plage de uvaksinerte.

– En president som sier at han vil plage franskmenn. Unnskyld meg, det er ikke en president verdig, sier Emanuelle engasjert.

Marine Le Pen har ikke mange år jobbet med å «avdemonisere» partiet sitt. Gjøre det stuerent for større velgergrupper. Uten å klare det, vil hun aldri bli president. I den eneste valgduellen mot Macron gjorde hun det bedre enn for fem år siden, men ble karakterisert som langt svakere enn presidenten. Paret er ikke enig.

– Det er ikke samme Marine som for fem år siden. Hun har modnet og lært av sine feil.

Kritikken mot henne fordi hun har nære bånd til Russland avfeier de med at hun gjør dette for å beskytte det franske folket. Ekteparet er i mot å kutte gass-importen fra Russland.

De mener Marine Le Pen er den eneste som kan «redde» Frankrike.

– Jeg håper virkelig at hun vinner og at vi endelig kan leve et normalt liv, sier Emmanuelle.

Multikulturell by

Fra La Valette er det bare en times vei til havnebyen Marseille, kanskje den mest multikulturelle byen i Frankrike. Byen er kjent for sin røffe tone. I morgentimene tøffer fiskerne inn i havna. Bøtter med fisk i ulike grå- og grønn-toner veltes opp på salgsbordene.

STOLT FRA MARSEILLE: Nesten ingen i byen Marseille er bare franske, sier fiskeren Guy Lunjobarbo. Folk har røtter fra andre steder. Umulig å stemme på Le Pen, sier han, Foto: Santiago Vergara/TV 2

Fiskeren Guy Lunjobarbo tøyser med de faste kundene, som er glad for å se ham.

– Kona mi er aldri fornøyd med å se meg, spøker han.

Guy har røtter i Italia og Spania. Mange av innbyggerne i Marseille kommer fra Nord-Afrika.

– Kunne du stemt på Le Pen?

– Det er svært få med fransk opprinnelse i Marseille. Så stemme på Marine Le Pen.. nei, for meg er det umulig.

Gjennomsnittet av de siste meningsmålingene gir Macron seieren med rundt 56 prosent av stemmene mot Le Pens 44 prosent.

MULTIKULTURELL: Byen Marseille er kanskje den mest multikulturelle storbyen i Frankrike. Her ble bare Marine Le Pen nummer tre i den første runden av presidentvalget.

– Det går ikke an å bygge en politikk på rasisme. Det er ikke mulig, sier Guy.