Ukrainas statsminister sa under en pressekonferanse i Washington at situasjonen i Mariupol er den største humanitære katastrofen dette århundret.

Ukrainas statsminister Denys Shmyhal var fredag på en pressekonferanse i den amerikanske byen Washington, melder CNN.

Under pressekonferansen sa Shmyhal at tusenvis har dødd i den strategisk viktige havnebyen.

– Vi vil få se de forferdelige grusomhetene når byen er frigjort fra russerne, sa Shmyhal.

Det er anslått at rundt 100 000 personer er fanget i Mariupol siden byen ble omringet av russiske styrker 1. mars, melder CNN.

Innbyggerne i byen har sammenlignet Mariupol med en konsentrasjonsleir.

Det har blant annet komt meldinger om at russerne ransaker og stjeler mobiltelefonene til de som klarer å flykte fra byen.

Ingen skal kunne dele bilder eller videoer fra byen som viser realiteten.

Katastrofe

Under pressekonferansen uttalte statsministeren at det som foregår i havnebyen Mariupol er en humanitær katastrofe.

– Dette er den største humanitære katastrofen siden den russiske invasjonen. Kanskje en av de største humanitære katastrofene i dette århundret.

Også flere humanitære hjelpeorganisasjoner har uttrykt bekymring for situasjonen i byen.

Allerede tidlig i mars advarte Leger Uten Grenser at Mariupol ikke har vann eller strøm. De var i tillegg i ferd med å gå tom for mat.

Håp for evakuering

Fredag meldte Ukrainas visestatsminister at det kan bli muligheter for en humanitær korridor på lørdag.

Planen går ut på at sivile kan samles til avreise klokken 10 lokal tid utenfor et kjøpesenter nordvest for byen, melder Reuters og BBC.

– Følg med på offisielle kunngjøringer lørdag morgen. Hvis alt går etter planen, kan jeg bekrefte at det vil skje, sier Iryna Veresjtsjuk i en tale på Telegram fredag kveld.

Hun la til at hun ville varsle om planen slik at sivile har nok tid til å komme seg til oppsamlingsstedet.

– Jeg forstår hvor vanskelig det er for dere. Korridorer har brutt sammen så mange ganger. Men dere og jeg bør prøve så mange ganger det trengs, inntil det fungerer, sier hun.