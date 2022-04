Russiske styrker skal ha fått økt fotfeste flere steder i Øst-Ukraina

Russiske enheter har befestet stillinger flere steder i Øst-Ukraina det siste døgnet, ifølge en rapport fra den ukrainske generalstaben.

Russiske styrker har det siste døgnet gjennomført angrep mot byen Slavjansk i Donetsk-regionen og skaffet seg fotfeste i den lille byen Lozova, som er et stort jernbaneknutepunkt i Kharkiv-regionen, ifølge generalstaben.

Også flere andre steder i Donetsk-regionen og i Luhansk-regionen har russiske styrker utvidet stillingene sine, der de forbereder ytterligere offensiver, ifølge rapporten.

Ukrainske styrker har på sin side klart å slå tilbake angrep i Luhansk-regionen, der Russland angivelig allerede har kontroll over 80 prosent av territoriet.

Nye luftangrep

I havnebyen Mariupol fortsetter Russland luftangrep og blokaden av stålverket Azovstal, der over 2.000 ukrainske soldater fortsatt holder stand, står det.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er det rundt 44.000 ukrainske soldater i Luhansk og Donetsk. Russland og russiskstøttede separatister antas å ha en samlet styrke på mellom 60.000 og 80.000 soldater i de samme områdene.

UKRAINA: Det er funnet enda en masse grav utenfor Mariupol. Foto: AP / NTB

Minst 1000 personer

Byrådet i Mariupol publiserte fredag et satellittbilde tatt av selskapet Planet Labs og som viser det som skal være funn av en ny massegrav utenfor landsbyen Vynohradne, øst for Mariupol.

Graven er 45 meter ganger 25 meter og minst 1.000 innbyggere fra byen ligger i den, ifølge byrådet og en rådgiver for byens ordfører.

Også bilder fra selskapet Maxar Technologies viser det som skal være en massegrav der. Selskapet opplyser at det ser ut til at kirkegården er blitt utvidet den siste måneden og at det er laget lange grøfter som kan bli nye graver, skriver The Guardian.

Ifølge Sky News tror Maxar at gravene ble gravd mellom midten av mars og midten april.

Mariupol har i flere uker vært beleiret av russiske styrker. Byen blir sammenlignet med en konsentrasjonsleir.

Håp om ny evakuering

Det er fredag håp om at det vil kunne bli åpnet humanitære korridorer i Mariupol på lørdag. Det melder både Reuters og CNN.

Ukrainas statsminister Iryna Vershchuk sa fredag at det er en mulighet for at det kan åpnes humanitære korridorer lørdag.

– Følg med på offisielle annonseringer i morgen. Om alt går bra så vil vi bekrefte det, sa Vershchuk ifølge Reuters.

CNN melder at planen er å samle sivile for avreise klokken 10:00 lokal tid utenfor et kjøpesenter nordvest for byen.

– Jeg forstår hvor vanskelig det er for dere. Korridorene har blitt brukt så mange ganger før. Men vi må prøve så mange ganger det er nødvendig, sa Vershchuk.

Sikker på at Ukraina vinner

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sier under et besøk hos USAs utenriksminister Antony Blinken at han er sikker på at Ukraina kommer til å vinne krigen.

Sjmyhal var i Washington torsdag og fredag. Fredag holdt han felles pressekonferanse med Blinken Der takket Sjmyhal USA for støtten til Ukraina, melder CNN.

Statsministeren sa at han er sikker på at Ukraina kommer til å vinne krigen, og at landet skal ha klar en gjenoppbyggingsplan.

Blinken påpekte at dette var det første besøket fra en høytstående politiker fra Ukraina etter at krigen startet. Men den amerikanske utenriksministeren unnlot å svare på spørsmål om mulighetene for gjenåpning av USAs ambassade i Kyiv.

Sjmyhal hadde også møtt president Joe Biden og finansledere fra flere land under besøket i Washington. Fredag ettermiddag møtte Sjmyhal USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. De to diskuterte økonomisk og humanitær hjelp.

Torsdag kunngjorde Biden at USA skal bruke ytterligere 800 millioner dollar på militærhjelp til Ukraina.