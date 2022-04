Er naboene mine rasister og fascister?

PARIS (TV 2): I min franske landsby kommer Marine Le Pen til å vinne valget overlegent. At fire av ti franskmenn trolig velger en Trump-aktig kvinne til å lede landet, betyr det at de er en gjeng med fascister?

For tjue år siden kjøpte vi et hus av kommunisten Madame Gonzales i en liten by i Sør-Frankrike. Den ligger langt fra glitrende Cannes eller den vakre gamlebyen i Nice. Derimot ligger den i et av av Frankrikes fattigste fylker. En typisk sør-fransk by fra middelalderen, ikke langt fra Middelhavet. Hvor franskemenn flest bor. Med rådhus, marked to ganger i uka og et stadig mer dødt butikk- og forretningsliv. Vinbøndene sliter og arbeidsløsheten er langt over det franske snittet. Dette er «La France profonde», distrikts-Frankrike.

PARIS: Det er langt fra hovedstaden til min franske landsby helt sør i landet. Det merker folk. Foto: Santiago Vergara/TV 2

På starten av 2000-tallet styrte kommunistene byen. På disse tjue årene har naboene mine sklidd fra ytterste venstre til ytterste høyre. Hva skjedde?

Emmanuel Macron (44) kommer ifølge meningsmåligene til å vinne dagens presidentvalg komfortabelt. Kanskje får han opp mot ti prosentpoeng mer enn motstanderen fra ytterste høyre. Han er ikke en spesielt populær president. Flinkis, men arrogant og ofte litt belærende.

Det er mye mer interessant å spørre seg hvorfor kanskje så mange som 13 millioner franskmenn stemmer på Marine Le Pen?

Velgernes glideflukt mot høyre startet for mange år siden. Første gang jeg lagde reportasje om at Le Pen kommer til å vinne valget, var i 2014. Da handlet det om valget til Europaparlamentet. Allerede den gangen sa Le Pen at årsaken var at folk slet økonomisk og de synes det kom for mange innvandrere til Frankrike.

FASCIST?: Le Pens parti ble grunnlagt av faren i samarbeid med nazister og folk fra neo-fascistiske grupper. Hun har forsøkt å gjøre partiet mer stuerent. Valgplakater i landsbyen, hvor jeg har holdt til i 20 år. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Industridøden er tydelig mange steder i Frankrike. Den skjedde lenge før uttrykket «globalisering» ble et skjellsord både langt ute til høyre og til venstre.

Jeg dekket at Marine Le Pen stemte ved presidentvalget for fem år siden. Da ble jeg sjokkert over de kvartalene vi gikk gjennom i byen Hénin-Beaumont. Dette er hennes valgdistrikt i Nord-Frankrike. Jeg hadde vært der tidligere, men aldri så tydelig sett fattigdom i denne delen av landet. I forstedene i Paris, ja, men ikke i nord.



Globalisering har brakt mange ut av fattigdom i verden, men en del av innbyggerne i Frankrike har mistet jobben på grunn av utflytting av arbeidsplasser. Globaliseringen rammer ujevnt og et høykostland som Frankrike har mistet industriarbeidsplasser både til Asia og til Øst-Europa.

Flytningsstrømmen i 2015 og 2016 forsterket oppslutningen om ytre høyre. Folk som allerede merket dårligere kjøpekraft, følte seg truet. Flyktninger, asylsøkere og migranter ble syndebukker. Til tross for at netto innvandring til Frankrike per år ikke er ekstremt høy, bortsett fra en topp i 2017. I Paris-området er rundt 20 prosent av befolkningen innvandrere, mens i min region hvor mange stemmer ytre høyre er den knapt 9 prosent.

Fascist?

Det er sterkt å kalle et menneske for fascist. Når Le Pen turnerer markedene i Frankrike valgkamptider får hun ofte denne typen tilrop. En av grunnene til at Marine Le Pen gjerne kalles fascist er opprinnelsen til partiet hennes. Faren, Jean-Marie Le Pen dannet partiet Front National i 1972. Blant annet med folk fra miljøer som betegnes som neofascistiske, som Groupe Union Defense og Ordre Nouveau. Fra starten av hadde partiet flere aktive nazister i ledelsen.



Opp gjennom tidene har partiet, som nå er omdøpt til Rassemblement National, nasjonal samling på norsk, trukket til seg folk som er aktive i høyre-ekstreme miljøer. Det er forskjell på en høyrepopulist og en høyreekstrem. En høyreekstrem bruker vold for å få gjennom sitt politiske budskap. Det kan man ikke si om Le Pen. Når franskemenn bruker uttrykket extreme droite, er det i betydningen ytre høyre. Le Pen har brukt eksklusjoner, for å rydde ut de mest ekstreme folkene i partiet, inkludert sin egen far.

VALGDAG: Nesten 50 millioner franskmenn kan stemme søndag. Rundt 13 av dem kan komme til å stemme høyrepopulistiske Marine Le Pen. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Rasistisk? Ja, programmet til Le Pen diskriminerer folk som ikke er franske statsborgere ved såkalt «nasjonal prioritering». Velferdsgoder, som tildeling av kommunal bolig, jobb eller andre ytelser, skal gis til franskmenn først. Siden dette er et knapphetsgode vil det knapt være noe igjen til de som har lovlig opphold i Frankrike, men som ikke er franske statsborgere. Trolig er dette også i strid med EU-traktaten, men så er heller ikke Le Pen noen stor fan av dagens EU. Noe hun deler med mange franskmenn, men det er ikke noe flertall for Frexit, eller å gå fra euro tilbake til francen.

Emmanuel Macron lovet ved valgseieren i 2017 å demme opp for ytre høyre-kreftene. Han har på ingen måte lykkes med det. I 2017 var det ti millioner velgere som stemte på Le Pen. I år kommer trolig dette til å vokse til 13 millioner.

De to kandidatene står for to vidt forskjellige politiske prosjekter. Frankrike har en generøs velferdsstat. Macron forsøker å reformere deler av den, og i dag betyr som regel statlige reformer at det blir mindre av noe. F eks har han planer om å øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år.

Le Pen frister med nye og svært kostbare reformer, som gjør at du får noe. Den økonomiske politikken hennes er langt på vei venstreside-politikk. Hun vil sette ned pensjonsalderen til 60 år, ihvertfall for sliterne. De som har hatt hardt fysisk arbeid i 40 år, som bygningsarbeidere eller pleiemedhjelpere.



Alle under 30 år skal få slippe inntektsskatt. Denne type valgløfter er forlokkende, særlig for Le Pens velgere. Hun er særlig stor blant de som sitter nederst ved bordet. Arbeiderklasse-velgere eller nedre middelklasse. Folk som føler seg forlatt av staten, eller republikken som det heter på litt høytidelig fransk.

RUSSER-VENNLIG: Dette lite heldige bildet var trykket i en valgbrosjyre for Le Pen. Noen hadde hengt bildet opp på et tre, på Champs-Élysées hvor jeg gikk direkte på Nyhetskanalen søndag morgen. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

I min landsby har Rashid solgt grønnsaker på markedet i over tjue år. Nå har libaneseren Youssef overtatt den eneste gjenværende nærbutikken i sentrum. Folk med røtter i andre land holder hjulene igang og mine naboer er glad for det. I distriktene forsvinner småbutikker i et forrykende tempo og erstattes kanskje bare av en brødbil en gang i uka.

Folk på bygda er avhengige av dieselbilen for å kjøre barn til trening eller komme seg til jobben. Miljø-avgiftene rammer dem spesielt. Det førte til «gule vester»-opprøret i 2018. Uten at det førte til noen økonomisk revolusjon for de som satt med vesten på seg i rundkjøringer i månedsvis.

Marine Le Pen får mange av protestvelgerne, som ikke nødvendigvis er enig i hele programmet hennes. Jeg velger å tro at Therese, Michel, Dimitri og andre i min landsby ikke er mer rasister enn gjennomsnittet av franskmenn, eller nordmenn for den sakens skyld. At de rett og slett bare vil bli sett av den som styrer et av Europas mektigste land. Å gi eliten et velger-messig slag i ansiktet.