Omstridt scoring: – Trist for hele finaleserien

Stavanger Oilers-Storhamar 3-2 (3-0 i kamper)

Storhamar tok ledelsen i DNB Arena. Så slo Oilers tilbake på omstridt vis.

Etter en lang videosjekk godkjente dommerne målet. Det skapte store reaksjoner i Storhamar-leiren.

– Jeg skjønner ikke hvordan han kan dømme mål. Det er helt vanvittig dømming. Jeg blir helt målløs, sa Eirik Salsten til TV 2.

Etter kampen forklarer dommer Marcus Vinnerborg hvorfor målet ble stående.

– Det vi ser når vi ser på bildene, og vi ser på ganske mange bilder fra alle vinkler. Det er at det er en kamp foran mål. Men det som gjør at Hoff havner i mål og målvakt, er at Solem er den som initierer og fullfører kontakten og gjør at Hoff havner i målområdet, sier svensken til TV 2.

– Hadde det vært motsatt, at Hoff hadde initiert og gjort at det skjedde, hadde det ikke blitt mål, forklarer han.

Reagerer

Ekspertkommentator Bjørn Erevik har et helt annet syn på saken.

– Nå har vi sett denne veldig, veldig mange ganger. Solem har én bane mot målet. Den har han stort sett hele veien, sånn jeg bedømmer det. Og så er det vel så mye Ludvig Hoff som da tar et lite steg til høyre mot Solem, og så er Solem tyngre og sterkere og detter da i målet, vurderer Erevik.

– I verste fall er de like gode, men Solem litt tyngre og (Evan) Buitenhuis blir satt ut av spill og er sjanseløs på å redde scoringen. Jeg synes det er utrolig rart at det der blir dømt mål, fortsetter ishockeyeksperten.

Se scoringen øverst og døm selv.

Storhamar-trener Anders Gjøse diskuterte situasjonen med dommeren. Han trekker samme konklusjon som Erevik.

– Jeg sa til han dommeren at «jeg håper du har rett denne gangen, så du ikke avgjør en kamp til». Men det synes jeg at han gjør, sier Gjøse til TV 2.

– For meg er det helt uforståelig at det blir mål, raser Storhamar-treneren.

UENIG: Storhamar-trener Anders Gjøse. Foto: Carina Johansen

– Avgjør ikke

Erevik understreker at Oilers var «klart det beste laget».

– Storhamar virket sluttkjørt, og det virket sånn før scoringen også, selv om det har sett enda verre ut etter det. Men at det skjer på en sånn måte, er litt trist for hele finaleserien, sa han – for ordens skyld før Storhamar satte inn reduseringen i siste minutt.

Oilers-profil Tommy Kristiansen lener seg på dommeren.

– Jeg så ikke målet, faktisk, så jeg har ikke peiling.

– Jeg tror ikke det er det som avgjør matchen. Jeg føler at vi vil det her mer enn Storhamar, lyder det fra Kristiansen.

Fjerde kamp spilles på søndag. Da kan Oilers bli mester. Kampen ser du på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play fra kl. 18.30.