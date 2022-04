Madeleine McCann's foreldre: – Vi har ikke gitt opp håpet

Madeleines foreldre skriver i en ny uttalelse at de ikke har gitt opp håpet om å finne datteren i live.

Uttalelsen kommer kort tid etter at en mann offisielt ble erklært mistenkt i Tyskland i forbindelse med Madeleine McCann-saken, opplyste en portugisisk statsadvokat onsdag.

– Dette viser fremskritt i etterforskningen, utført av portugisiske, tyske og britiske myndigheter. Vi holdes informert om utviklingen av politiet, heter det i uttalelsen fra foreldrene.

Uttalelsen er gjengitt av Sky News.

Har ikke gitt opp håpet

– Selv om muligheten kan være liten, har vi ikke gitt opp håpet om at Madeleine fortsatt er i live, og vi vil bli gjenforent med henne, skriver foreldrene videre.

- Dette skjedde med Madeleine McCann

Foreldrene understeker derimot at det er viktig å merke seg at mannen som er mistenkt ikke ennå er siktet for noen spesifikk forbrytelse relatert til Madeleines forsvinning.

Mannen som politiet mistenker står bak forsvinningen, reiste rundt i Portugal i en campingbil da Madeleine forsvant.

Han har også vært etterforsket for flere andre seksualforbrytelser.

Massiv etterforskning

Det er nå 15 år siden Madeleine McCann forsvant, og saken har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier.

Madeleine McCann forsvant fra en leilighet på et portugisisk feriested kvelden 3. mai 2007, mens foreldrene var på restaurant i nærheten med venner.

Siden da har en massiv etterforskning pågått, men fortsatt står man tilsynelatende helt uten svar på hva det var som egentlig skjedde med den lille jenta.