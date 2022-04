Her pågriper politiet åtteåringen: – Det er hjerteskjærende

Et barn fra Syracuse, New York, gråter i panikk på videoen som ble filmet av et vitne. Videoen har fått flere millioner visninger på få dager.

– La meg bare si at som mor er det hjerteskjærende å se dette, sier New York-guvernør Kathy Hochul i en uttalelse onsdag.

Videoen er fra søndag og viser en hvit politimann som konfronterer et afroamerikansk barn som angivelig har stjålet en pose potetgull. Politimannen river opp posen foran barnet og pågriper ham.

Fredag ble politiets egne video fra politimannens kroppskamera publisert. Se utdrag av den øverst.

Foranledningen for situasjonen er ikke kjent, men til lokale medier opplyser politiet at de har tatt gutten i å stjele tidligere.

Gutten som hyler og gråter blir med makt ført inn i baksetet på politibilen.

Flere personer forsøker å få politiet til å slippe gutten. De sier de kan hente moren hans, men politiet argumenterer med at han må lære av handlingene sine.

Et siste klipp viser at faren til gutten har ankommet stedet, og irettesetter sønnen foran politiet. I ettertid sier faren til NBC News at sønnen ble behandlet som om han hadde drept noen.

– Man kan ikke behandle ham sånn for å ha tatt en pose potetgull, som om han hadde drept noen. Han er ikke kriminell, sier faren.

– I dag gjør de det mot mitt barn, i morgen er det ditt barn. Jeg blir bekymret for ungene våre generelt. De skal ikke behandles slik, sier han til WSTM:

Syracuse-politiet opplyser at politimannens handlinger blir gransket, blant annet ved hjelp av politiets kroppskamera. De bedyrer at barnet aldri ble lagt i håndjern, og at han ble kjørt hjem til foreldrene.