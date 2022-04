Advarer mot reisetendens før sommeren

Nordmenn vil reise like mye til syden i sommer som før pandemien, til tross for politisk uro, renteøkninger og høy prisstigning på en rekke varer.

Selv ikke krigen i Ukraina setter en stopper for folks reiselyst, skal vi tro bestillingstallene.

– I begynnelsen stoppet det helt opp, og det varte omtrent i to uker. Siden da har det bare rullet på med bestillinger og blitt helt normalt, sier direktør Terje Berge, direktør i FINN Reise.

I følge selskapet vil nordmenn reise like mye til syden i sommer som før koronapandemien.

– Vi er nesten tilbake igjen til 2019-nivå nå, og på FINN har vi tre ganger så mange bestillinger så langt i år sammenlignet med i fjor, sier Berge.

Tror reiselyst overskygger økonomi

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank frykter at reiselysten nå er så stor at flere bestiller reiser de egentlig ikke burde tatt seg råd til.

STOR REISELYST: Forbrukerøkonom i Danske Bank Thea Olsen frykter at folk reiser selv om de ikke har råd. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Mange er bekymret for egen økonomi, men jeg tror iveren etter å reise overskygger dette, og at noen tenker at «prisen for denne sydenferien betaler jeg når jeg kommer hjem», sier Olsen.

Det er ikke nødvendigvis en god idé.

– Det kanskje mange burde gjort er å undersøke om de egentlig har råd til denne ferien, mener hun.

Samtidig skal det fortsatt være mulig å komme seg sydover til en relativt grei pris.

– Det som gjør at det ikke er fullt enda er at folk bestiller ganske nærme avreise. Så det er fremdeles gode muligheter for gode tilbud til sommeren, sier Berge.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det blir klart dyrere å reise fremover. Foto: Aage Aune / TV 2

– Prisene vil gå i taket

Fremover venter likevel ekspertene at det blir betydelig dyrere å reise.

– Akkurat nå er flyprisene ganske bra og man kan gjøre et godt kjøp, men de kommer til å utvikle seg nå mot sommeren til å bli en god del høyere, sier Hans Jørgen Elnæs, analytiker i WinAir.

Det er det flere grunner til.

– Dette er det den høye oljeprisen og flydrivstoffprisen som driver, og så vil etterspørselen øke. Da går prisene i taket, mener Elnæs.