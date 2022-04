Studenter i matkø i skyggen av valgkampen

PARIS (TV 2): Studentene Nathan (25), Miguel (20) og Tatiana (21) står i kø for å få mat på bordet. Etter fem år med Emmanuel Macron som president, må mange studenter velge mellom å bruke pengene sine på husleie eller mat.

Innenfor de tjukke murveggene i nærheten av Bastille-plassen midt i Paris er det hektisk aktivitet. Hermetikk stables i høyden. I trekasser ligger innbydende frukt i flere farger. Både santitetsbind og kondomer er en del av tilbudet i dag.

HAR ØKT: Bérengèr Poncet er ansvarlig for matutdelingen for studenter i nærheten av Bastille-plassen. Pandemien har forverret situasjonen for studenter.

– Vi deler ut mat tre ganger i uka. Handlekurver med variert innhold som gir studenter mulighet til å spise i en uke eller ti dager. Den økonomiske utryggheten har økt under pandemien, forteller Bérengèr Poncet (24).

Hun styrer troppene innendørs i lokalene til flere studentorganisasjoner. Bérengèr studerer til å bli logoped. Samtidig er hun generalsekretær i organisasjonen CO´P1 som deler ut mat til studenter.

– Hva betyr det egentlig at det er økonomisk uttrygghet for studenter?

– Det er lett å beskrive. Det er å slippe opp for penger i slutten av måneden og ikke ha penger til mat eller husleie, sier Bérengèr.

Lever som fattige

POPULÆRT: Tre ganger i uka deler organisasjonen CO´P1 ut mat til studenter. De må registrere seg og kan komme hver fjortende dag for å hente mat.

Køen vokser utenfor bygningen i et av de hippeste strøkene i Paris. Folk haster forbi med designervesker over skulderen, eller et lite silkeskjerf rundt halsen. De økonomiske forskjellene er slående i bydelen, som er elsket av turister og hvor bare de med mest penger har råd til en leilighet.

Kø-ståerne scroller på telefonene sine. Mange sier nei til å la seg intervjue. Å stå i matkø er ikke nødvendigvis noe du ønsker å spre.

FILM OG SPRÅK: Tatiana og Miguel studerer det de er lidenskapelig opptatt av, men økonomien er stram. Uten matutdelingen hadde de ikke klart seg.

– Enten må vi betale husleia eller maten. Det er vanskelig noen ganger, sier Tatiana Vargas (21). Hun studerer språk i Paris. Drømmen er å bli språkforsker.

Kjæresten til Tatiana, filmstudenten Miguel Suarez (20) viser fram ravioliboksen, som var et av valgene denne uka. De to er opprinnelig fra Colombia, men har bodd flere år i Paris. Pengene strekker ikke til. De har ikke råd til å spise i studentkantina.

– Når du ikke får stipend så koster det rundt tre og en halv euro. Men 3,50 hver dag kjennes på lommaboka, sier Miguel. Det er i underkant av 35 kroner hver dag. De går på matudelingen hver 14.dagene.

Selv om livet er tøft økonomisk ville de ikke gjort noe annet.

– Film er min lidenskap. Jeg har bare lyst til å lære mer og mer. Jeg håper den dagen kommer da jeg kan vise filmene mine for et publikum, sier Miguel.

I 2019 kom en rapport som viste at en av fem studenter i Frankrike lever under fattigdomsgrensen. Tallene har ikke gått nedover, tvert i mot har pandemien forsterket trenden. Mange studenter mistet ekstrajobben under pandemien, og hjelpetiltak er stoppet nå som pandemien ikke lenger er akutt.

Dårligere kjøpekraft har vært den store saken i denne valgkampen, men lite om studentenes problemer. Mye har handlet om høye drivstoffpriser, mens det ikke nødvendigvis er et stort problem for studenter som sjelden har bil. Høyrepopulisten Marine Le Pen har blant annet lovet at alle under 30 år skal slippe inntektsskatt med henne som president.

FIKK TIPS: En venn fortalte Nathan om matutdelingen. Det har hjulpet ham med økonoomien.

Hjemmesittere og blanke stemmer

Nathan Forissier er 25 år og går på teaterskole. Han flyttet fra Lyon til Paris for å leve ut drømmen om å bli skuespiller. En venn tipset om matutdelingen og slik overleverer han økonomisk. Ved siden av studiene jobber han med å ta imot bestillinger hos et hjemkjørings-firma.

– Jeg jobber nok til å dekke husleia og skolen, men ikke nok til å betale det som er utenfor skolen, mat.. det er vanskelig.

Unge er overrepresentert blant hjemmesitterne. De eldste er de ivrigste til å stemme. Macron får nesten 70 prosent av alle stemmene til de som er over 65 år. Uten dem hadde det vært mye jevnere mellom de to kandidatene i valgets finaleomgang på søndag. Nå ser det ut til at Macron vinner med rundt 10 prosentpoeng.

– Skulle ikke Macron være ungdommens president?

– Godt spørsmål. Det har ikke skjedd så mye. Macron er ikke presidenten som har hjulpet studenter eller andre unge, sier Bérangèr.

SKAL STEMME: For Nathan Forissier blir det kanskje en blank stemme i stemmeurna. Det eneste han vet er at det er en kandidat han ikke skal stemme på.

Nathan skal stemme på søndag.

– Jeg vet hvem jeg ikke skal stemme på i presidentvalget, men ikke om jeg skal stemme på den andre kandidaten eller blankt.