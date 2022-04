Stor brann i terrenget i Flekkefjord: – Vi har alt tilgjengelig mannskap ute

Like etter klokken 16 rykket brannvesenet ut til Raulibukta i forbindelse med brann i terrenget.

– Det blåser en del i området og brannen sprer seg raskt, skrev 110 Agder på Twitter.

Da var brannen anslått til å være på ett mål. I 17.30-tiden brenner det på cirka 40 mål.

– Vi har ikke kontroll, men vi begynner å få god oversikt. Det er ganske ulend terreng og utfordrende med vinden, sier vaktleder Kristoffer Thomassen.

Ingen er meldt skadd. Innledningsvis var det fare for spredning til en hytte, men brannvesenet har lykkes å sikre denne.

– Vi har alt tilgjengelig mannskap fra Flekkefjord ute, sier Thomassen.

Klokken 17:50 opplyste brannvesenet i Agder at brannen er slukket og at nødetatene nå er på stedet for å drive etterslukkingsarbeid.