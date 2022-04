Ydmykte motstander: – Respektløst

Saken oppdateres!

Du kan følge neste runde av Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup lørdag fra klokken 17:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen var i storform i første match av Oslo Esports Cup. To seiere i de tre første partiene gjorde at matchen var avgjort før siste parti ble spilt.

Carlsens åpningstrekk i dagens andre parti mot polske Jan-Krzysztof Duda vakte stor oppsikt. Verdensmesteren åpnet med det Jon Ludvig Hammer beskrev som «den nest dårligste åpningen man kan spille med hvite brikker».

UTKLASSET: Polske Jan-Krzysztof Duda var sjanseløs mot verdensmesteren i første dag av Oslo Esports Cup. Foto: Martin Leigland

Tidsdrama i første parti

Verdensmesteren overrasket i første parti med en åpningsvariant han sjelden bruker, og attpåtil har hatt dårlige resultater med tidligere.

Carlsen endte likevel opp i en lovende stilling der han ga vekk et tårn i bytte mot en hest og aktivt spill. Prosentene antydet en jevn stilling, men verdensmesterens strategi gjorde at han presset Duda tydelig på klokken.

– Magnus har et kjempeangrep på gang, konstaterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i studio.

Stillingen beveget seg videre til en kaotisk og ubalansert stilling, og nå begynte klokken å tikke nedover også for Carlsen.

I en stilling som balanserte på en knivsegg gjorde polakken en avgjørende tabbe. Verdensmesteren spilte nådeløst, og få trekk senere ble Duda nødt til å gi opp partiet.

Respektløst åpningsvalg

Seieren i første parti hadde åpenbart gitt verdensmesteren selvtillit, som spilte et svært uvanlig førstetrekk med de hvite brikkene i parti to. Trekket er kjent for å være en av de dårligste måtene å starte et parti med hvite brikker.

Jon Ludvig Hammer slaktet Carlsens åpning.

– Jeg synes det er respektløst. Han prøver å ydmyke motstanderen, kommenterte sjakkeksperten i studio.

Duda greide ikke å straffe Carlsens svært spekulative åpning, og nordmannen endte igjen opp med en god stilling. Den absurde situasjonen fikk TV 2s studio til å bryte ut i latter.

Partiet endte remis, men ikke uten sjanser for nordmannen. Carlsen beholdt dermed fordelen i matchen.

Kappløp i tredje parti

Tredje parti ble en åpningssuksess med for Carlsen, som greide å utligne med de sorte brikkene tidlig i partiet. Det var dermed duket av for en strategisk duell.

Stillingen utviklet seg til et bondekappløp der begge spillere hadde sjanser. Verdensmesteren hadde imidlertid spilt mye raskere enn motstanderen, og endte opp med å ligge hele ti minutter over på klokken.

En tabbe i tidsnøden gjorde at Carlsen nok en gang kunne presse for seier. Etter hvert gikk prosentene kraftig i nordmannens favør, og Duda ble nødt til å gi opp for andre gang med hvite brikker for dagen.

