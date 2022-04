Frustrert Ruud røk ut - flere feil kostet nordmannen dyrt

(Carreño Busta - Ruud 4-6, 7-6, 3-6) Casper Ruud måtte kjempe i over tre timer i fredagens andre kamp Barcelona, men måtte til slutt innse at det ikke blir semifinale i ATP 500-turneringen.

Casper Ruud så lenge an til å være den beste i kvartfinaleoppgjøret mot Pablo Carreño Busta fredag kveld. Flere feil i det andre og tredje settet gjorde imidlertid at nordmannen tapte kampen 1-2 i sett.

En aldri så liten fordel Ruud hadde i kvartfinalen var hviletid. På grunn av torsdagens regnvær i Barcelona ble nemlig kamper utsatt til fredag. Begge to hadde derfor spilt en kamp allerede i dag, men en vesentlig forskjell var at Ruud vant etter én time og et kvarter på banen. Carreño Busta på sin side trengte to timer og 42 minutter på å vinne sin kamp.

Både spanjolen og Ruuds første kamper gikk av stabelen klokken 12 fredag, og dermed fikk Carreño Busta kun litt over to timer hvile før kvartfinalen mot Ruud.

Den norske 23-åringen viste solid form tidlig på fredag. I sin første kamp vant han overlegent med settsifrene 6-2 og 6-2 mot finske Emil Ruusuvuori. I kvartfinalen fulgte Ruud og Carreño Busta hverandre tett, men så klarte Ruud å bryte et servegame på tampen av første sett. Dermed vant det norske tennisesset 6-4 i første sett.

Til tross for mindre spilletid og lengre pause for Ruud så klarte likevel ikke nordmannen å bruke det til sin fordel i det andre settet.

I det andre settet måtte avgjørelsen komme etter tiebreak. Der fulgte de hverandre tett før Ruud begynte å rote litt. Dermed kunne spanjolen ta det i land, men så slo Ruud tilbake. Dermed kunne nordmannen sette et punktum på kampen, men så ble det heller litt rot. Da var det faktisk spanjolen som kunne rope «vamos!» for settseier og dermed gikk det hele til et tredje og avgjørende sett.

Der nektet Ruud å avse et eneste poeng i spanjolens andre servegame. Ved å bryte Carreño Busta der kunne Ruud sikret seg en tidlig luke, men spanjolen svarte tilbake med samme mynt i det neste gamet. Carreño Busta vant det tredje settet 6-3.

Både i det andre og tredje settet slet Ruud med flere personlige feil. En del slag gikk for langt og en del gikk i nett. Det var helt tydelig å se på Ruuds reaksjon at frustrasjonen vokste utover kampen.

Dette kunne ha blitt Ruuds andre semifinale i en ATP 500-turnering. Kun én gang har han klart det tidligere og det var i 2020 i Hamburg. Da ble han imidlertid slått av Andrej Rubljov.

Semifinalemotstanderen blir argentinske Diego Schwartzman.