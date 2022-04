Da navnet hans dukket opp på engelsk TV, rant meldingene inn hos Ødegaard: – Var ikke klar over det

Se Arsenal-Manchester United fra klokken 12.45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Det var under første omgang av Premier League-oppgjøret mellom Chelsea og Arsenal at Ødegaards navn dukket opp på en statistikk nede i hjørnet på Sky Sports' direktesending.

En statistikk viste at Ødegaard, etter en livlig førsteomgang mot London-rivalen, hadde passert Manchester City-stjernen Kevin de Bruyne som ligaens mest sjanseskapende spiller siden november.

– Jeg fikk det med meg. Jeg så det kom opp et eller annet i går (onsdag). Det var vel på Sky Sports-sendingen eller et eller annet hvor det kom opp noe greier. Da fikk jeg det tilsendt av ganske mange, sier Ødegaard til TV 2 og ler.

– Jeg var ikke klar over at jeg var helt på topp der, men det er selvfølgelig kult, sier han.

Slik er tallene

TV 2 har dykket dypere ned i tallene. Statistikk fra Opta bekrefter at Ødegaard befinner seg helt i toppen hvis man begynner å regne fra 27. november, da han startet i 2-0-seieren over Newcastle etter en måned som innbytter.

I antall sjanser skapt totalt er Ødegaard (50) knepent nummer to bak De Bruyne (51) og foran Trent Alexander-Arnold (45) og Bruno Fernandes (44).

Teller man bare med skapte sjanser i åpent spill, er Ødegaard (43) soleklart nummer én foran Fernandes (38), Bernardo Silva (38), De Bruyne (36), Bukayo Saka (36) og Harry Kane (33).

Han er også høyt rangert i «forventede assists», som regnes ut basert på størrelsen av sjansene han har skapt. Der er kun Alexander-Arnold (6,57), Saka (4,64) og Mohamed Salah (4,46) foran Ødegaard (3,98).

– Det er veldig fint og kult, sier Arsenals playmaker om å befinne seg i så storfint selskap, men han ser riktignok ikke kun positivt på det:

– Det betyr også at vi må få mer ut av det. Når både jeg og vi har skapt såpass mye, men ikke fått den uttellingen vi burde hatt, viser det at vi har et potensial der og mulighet til å bli enda bedre. Det er noe jeg jobber med hver dag, å bli skarpere i de situasjonene der, som gjør at det blir mål ut av det og ikke bare sjanser.

– Det ser jo veldig imponerende ut, men hvor mye har en sånn statistikk faktisk å si?

– Det er litt forskjellig hvordan de ulike vurderer hva som er en sjanse skapt, men hvis det er en pasning som leder til avslutning, kan det være ganske tilfeldig, sier Ødegaard og legger til:

– Men over tid, over en sesong, tror jeg de spillerne som er mest involvert i ting, vil være på toppen der. Når du ser de andre spillerne som er der også, så ser det ikke ut som det er tilfeldig hvem som er i nærheten av ting. Jeg tenker det er bra å være på en sånn liste selv om det ikke har all verden å si.

Hyller City-stjerne

Av de andre stjernene på listen er det spesielt én Ødegaard lar seg inspirere av: Kevin de Bruyne.

– Hvis du tenker offensive midtbanespillere, så … Nå er Luka Modric en litt annen type, men jeg synes det er de to som har vært de beste nå i midtbanerollen de siste årene, sier Ødegaard.

– De Bruyne er kanskje enda mer offensiv enn det Modric er. Han er en spiller jeg har sett ekstremt mye på, jeg ser mange klipp og prøver å se kamper når han spiller. Han er en jeg ser opp til, sier han.

Selv om han har skapt mange sjanser, kan ikke Ødegaard sies å være velsignet med en superspiss som lagkamerat.

De to nåværende Arsenal-spissene, Alexandre Lacazette og Eddie Nketiah, har bare scoret henholdsvis fire og to mål i Premier League denne sesongen.

– Kunne en skikkelig målfarlig spiss forløst enda mer potensial for deg på en statistikk for antall skapte sjanser?

– Vi har ikke scoret nok. Det er lagets oppgave å score nok, det er ikke sånn at det er én mann som skal score 70 prosent av målene. Vi er flere som kan bidra. Du ser det med Emile Smith-Rowe og Bukayo Saka som har ti mål hver nå. Vi er flere som må ta ansvar og sørge for at vi er mer effektive, sier Ødegaard.

Arteta til TV 2: – Fenomenal

Det svært toneangivende samarbeidet med manager Mikel Arteta er utvilsomt blant grunnene til at Ødegaard leverer karrierens hittil beste sesong.

Men sjefen selv ønsker ikke å ta æren for at 23-åringen har blitt en av Premier Leagues mest sjanseskapende spillere.

– Jeg har ikke det, han har gjort det på banen, svarer Arteta på TV 2s spørsmål om hvordan han har fått ut Ødegaards potensial på dette området.

– Vi prøver bare å hjelpe ham med posisjoneringen hans og folkene rundt ham slik at han kan spille på styrkene sine. Han er en fenomenal spiller og proff. Han fortjener alt som skjer med ham, sier Arsenal-manageren.

Tidligere Chelsea-manager Roberto Di Matteo, som var gjest på TV 2 etter 4-2-kampen på Stamford Bridge onsdag, er svært imponert over Ødegaard:

– Han er en eksepsjonell spiller. Du kunne se det fra det øyeblikket han kom til Arsenal. Han spiller med mye personlighet til å være så ung, og er ofte involvert i de viktige øyeblikkene for laget. Ikke bare i kveld, for jeg har fulgt ham en god stund. Han kommer til å få en veldig god karriere.

Lørdag får Ødegaard en ny mulighet til å skinne når Manchester United besøker Arsenal. Kampen ser du fra klokken 12.45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.