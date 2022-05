Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, jeg har kjøpt to stk nye billige dekk hos en forhandler. Da jeg skulle montere dem på og lette etter rotasjonsretning (noe det ikke var), ser jeg at dekket er merket med M+S.

Det ser ikke ut som et tradisjonelt vinterdekk. Jeg dro tilbake til forhandleren dagen etter og påsto at jeg hadde fått vinterdekk, eller i beste fall helårsdekk. Det var jeg jo ikke interessert i.

Dekket er for øvrig av dimensjon 245/45 R 19 102Y XL og dekkmerket er, RADAR DIMAX R8+ (Made in China).

Tenkte at der var bedre med nye Kina-dekk enn blankslitte gamle sommerdekk ...

Forhandler mente at et vinterdekk også skulle ha "Snowflake" tegnet for at det skulle være et vinterdekk. Dekket hadde dette merket fordi det da var lov i USA å kjøre med det på snø også. Jeg ble veldig usikker og synes noe er "fishy". Hva tenker du, Benny?

Benny svarer:

Heisann! Ja, sommerdekksesongen er i full gang nå og det er nok flere enn deg som trenger nye dekk.

Dekkene du har kjøpt, Radar Dimax R8+ har vært på markedet i noen år allerede. Det er vel det vi kan kalle et typisk billigdekk, med ditto testresultater. Og bare for å feie all tvil til side: Dette er et sommerdekk.

Det er ikke vanskelig å forstå at M + S-merkingen kan skape litt forvirring (det betyr jo mud and snow – eller gjørme og snø på godt norsk).

Men det betyr likevel ikke at dekket er godkjent, eller egnet som vinterdekk som passer den norske vinteren. Den er som kjent tidvis ganske annerledes enn mange andre steder i verden.

Ofte brukes merkingen på litt grovmøstrede dekk som kanskje er beregnet på SUV-er og biler med firehjulsdrift. Men, igjen – det er ikke nødvendigvis vinterdekk av den grunn. Et ekte vinterdekk har i tillegg til M +S-merking også preget inn et symbol med tre fjelltopper med et snøfnugg inni, slik jeg har forstått det.

Når dekket her et fjelltoppsymbol med et snøkrystall inni, i tillegg til M + S, er det et skikkelig vinterdekk. Illustrasjonsbilde.

I ditt tilfelle, med bare M + S-merking, ville jeg rett og slett advart mot å bruke disse dekkene på vinteren. De er ikke egnet til det. I omtaler og tester av dekkene gjøres det klart oppmerksom på at dette er sommerdekk.

Les også: – Det var da en helsikes pris for en oljeskvett ...

Forklaringen finnes i USA

Så kan man spørre seg om hvorfor et sommerdekk er merket med mud & snow. En forklaring synes å være at det i deler av USA i visse måneder av året er påkrevet at bilen skal ha vinterdekk. Derav flere stater som normalt ikke har snø eller temperaturer som tilsier at man trenger vinterdekk. Derfor tar men en "snarvei" og merker dekkene med M + S, selv om det er et sommerdekk. Dermed er det forhandleren din sier riktig.

Dekkbransjen har de siste årene tatt grep og jobbet mye med å gjøre dette med merking av dekk i forhold til støy, rullemotstand og slike ting tydeligere og mer oversiktlig. Men akkurat når det gjelder M + S-merking er de tydeligvis ikke helt i mål.

Jeg håper at dette var litt oppklarende og ønsker en god sommerdekk-sesong!

Les også: Nå kan du få outlet-pris også på bruktbiler

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

Les også: Tok en råsjans – det kostet 151.700 kroner

Video: Derfor må du ikke bruke vinterdekk om sommeren