Da han jobbet som TV-ekspert, laget Vålerengas nye sportssjef en avtale med seg selv: Ingen skulle ta han på kunnskap.

Den lovnaden brøt han aldri.

Svensken Joacim Jonsson (48) var utvilsomt en av TV-ekspertene her til lands med mest kunnskap om norsk fotball.

Men en avtale som ble brutt for to og et halvt år siden svir fortsatt for Jonsson. Da skilte han lag med kona han hadde vært sammen med i 20 år.

– Bruddet og skilsmissen er mitt livs største nederlag, har han tidligere uttalt til Fredriksstad Blad.

I dag gjentar han at det «uten tvil er mitt største nederlag».

– Jeg er sikkert litt gammeldags, men du skal jo ikke skille deg. Jeg ønsker å være et forbilde for mine barn, og jeg føler at jeg sviktet barna mine da jeg og ekskonen skilte lag. Da var jeg ikke den rollemodellen jeg ønsker å være, og det var et stort, stort nederlag, sier Joacim Jonsson.

– I hvilken grad tror du fotballen spilte inn her?

– Fotball er jo en form for egoisme det også. Det var mye reising, det var mye fotball. Det var på mange måter altoppslukende. Du har jo alle telefonene også; jeg ønsker å være tilgjengelig til alle døgnets tider. Da har det kanskje kostet mer enn det har smakt, men hun er en fantastisk dame og vi har et strålende forhold nå, sier Jonsson.

Hans barn er nå blitt 21, 18 og 14 år gamle.

– Selv hvordan jeg vrir og vender på ting, så blir barna mine alltid det viktigste for meg. Jeg liker jo å tro at jeg har fulgt dem opp så godt jeg kunne, men jeg kunne sikkert gjort det enda bedre, sier han.

– Angrer du på noe i ettertid?

– Jeg er jo ikke typen som angrer, da. Gjort er gjort. Jeg har nok gjort ting som ikke akkurat var det smarteste, men da ser jeg heller på det som læring til å bli et bedre menneske, sier Joacim Jonsson.

Frittalende TV-ekspert

«Krise». «Skandale». «Raser». «Slakter».

Googler du disse ordene og Joacim Jonsson får du treff. Litt fleipete sagt har han slaktet alt og alle.

Nå er rollene byttet om. Joacim Jonsson er sportssjefen som skal gjenreise Vålerenga som Oslos stolthet.

– Hvis jeg ikke hadde sagt ja til denne jobben, så kunne jeg like godt lagt meg ned for å dø, sier Joacim Jonsson.

STOR KUNNSKAP: Joacim Jonsson gikk inn i TV-jobben med en avtale med seg selv: Ingen skulle ta han på kunnskap. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Fortsatt bruker han store ord.

– Det er altfor mange eksperter som ikke er seg selv. De er livredde for å si ting fordi de gjerne vil tilbake til fotballen. Det gjør at de er livredde for å tråkke folk på tærne. Men med meg vet Vålerenga hva de får. Det gjør at jeg kjente på en varme og trygghet med en gang, sier Jonsson.

Selv har han flere ganger raslet med sabelen mot klubben han nå er ansatt i.

– I det norske samfunnet, i næringslivet og i fotballklubber, er det altfor mye «ryggstryking». Alle skal være venner og folk tør ikke si hva de faktisk mener. Jeg skulle ønske meg at det norske samfunnet var bedre på det – at man står opp for seg selv og aksepterer og respekterer folk for den de er, sier Jonsson.

Hans egen konklusjon er ikke til å ta feil av:

– Folk som ikke står opp for seg selv og er ærlig... Jeg synes det er forkastelig, sier han.

– Hvordan har barna dine taklet å ha en så frittalende far?

– Det synes jeg de har taklet påfallende bra. Men jeg tror ikke de har merket så mye til det – det er stort sett jeg som får det. Så har de jo bodd hos meg da, og kanskje lært at man ikke skal la seg prege så mye av det. For deres del er det mer at de sender meg noe om de finner noe morsomt om meg på TikTok eller sånt, sier Jonsson.

Vil slå hardt ned på illojalitet

Selv om det er som fotballekspert han har blitt virkelig kjent de siste årene, er det ikke det eneste Jonsson har jobbet med. Parallelt har Jonsson jobbet i arbeidsinkluderingsbedriften Sens utvikling.

– Jeg har jobbet med å få mennesker ut i arbeid igjen. På den måten har jo jeg fått et annet perspektiv på ting. Jeg har jobbet med mangfold. Alle har en historie. Og det er på en måte min grunnverdi: Jeg respekterer alle mennesker. Selv om du er en milliardær som har en form for formell eller uformell makt, så stryker jeg deg ikke på ryggen. På den annen side tråkker jeg ikke på en narkoman heller. Det meste har som regel en historie, og jeg vil alltid komme til å behandle folk likt, sier Jonsson.

Respekt, aksept og lojalitet betyr mye for Jonsson. Spesielt det sistnevnte tror han blir viktig når han nå går inn i Vålerenga som sportssjef.

– Det viktigste meg framfor alt er ærlighet og lojalitet. Jeg forventer dønn lojalitet. Du kan gjerne være uenig, men når du går ut av rommet må det være fullstendig lojalitet, sier Jonsson.

I Vålerenga kommer man til å merke det om det skranter på den biten.

– Er det noe jeg slår hardt ned på, så er det manglende lojalitet. Vi må fly i flokk. Det kommer helt sikkert til å oppstå situasjoner her også, men da må du skape en kultur. Den eneste måten å skape det på er å slå knallhardt ned på det, sier Jonsson.

– Mislykket om vi ikke blir best

Hans mål er å skape en kultur i Vålerenga som igjen skal ta klubben tilbake til toppen av norsk fotball. Selv er Jonsson tilbake i toppfotballen snart ti år etter at han skilte lag med Fredrikstad. Også der var han sportssjef.

– Jeg skal ikke si at det har veltet inn med forespørsler, men det har vært litt. Men det har aldri vært noe som var interessant før Vålerenga kom på banen. Da de kom på banen, så trigget det meg noe voldsomt. Det har nok litt med meg som person å gjøre. Jeg føler min profil passer inn her, og jeg vet at denne klubben kan vinne noe. Klubben har et potensial som de fleste andre norske klubber ikke har, sier Jonsson.

Hans jobb i Vålerenga handler om spillerlogistikk; kjøp og salg av spillere.

– Det er ingen tvil om at vi ønsker å være ledende på det i norsk fotball, og vi ønsker å være ledende ganske snart. Alt annet er mislykket, sier Jonsson – klar og tydelig i talen.

RADARPAR: Dag-Eilev Fagermo var selv med på å håndplukke Joacim Jonsson til Vålerenga-jobben. Foto: Eirik Nesset Hjelvik/ TV2

Selv omtaler han seg som servitøren til trener Dag-Eilev Fagermo. Det er Jonsson som skal sørge for at Vålerenga har et best mulig lag.

– Når overgangsvinduet stenger 1. april 2023, da skal jeg med hånden på hjertet kunne is at Vålerenga-troppen er god nok til å ta medalje. Og kan jeg si det, så kommer titlene til å ramle inn etter hvert, sier Jonsson.

I fjor endte Vålerenga på 7.-plass. Året før tok klubben bronse. Men etter seriegullet i 2005 har det vært langt mellom oppturene.

– Hva tror du er det viktigste for at Vålerenga igjen skal etablere seg i toppen av norsk fotball?

– Da legger jeg hodet på hoggestabben og sier spillerlogistikken. Den må bli bedre, sier Jonsson.

– Ville takket nei om klubben ikke hadde ambisjoner

Dessuten er han opptatt av å fylle stadion igjen. Vålerenga må igjen engasjere i Oslo.

– Potensialet i Vålerenga er fantastisk. Når denne stadion fylles, så er det ingen i Norge som er i nærheten. Men stadion her fyller du gjennom resultater. Om du ikke har resultater, så spiller det ingen rolle om du har en god utviklingsavdeling. Det er ikke det som gjør at folk kommer på kamp, sier Jonsson.

– Tenker du at det litt ditt ansvar å bidra til å fylle stadion igjen?

– En av mine oppgaver er å skape entusiasme og engasjement. Oslo-folket må ønske å identifisere seg med klubben. Da kan en av faktorene være å bidra til å hente spillere som supporterne vil engasjere seg med, sier Jonsson.

Igjen understreker Jonsson at det viktigste er å vinne kamper.

– Men herregud, sier Jonsson og ser ut over Vålerengas hjemmebane.

– Skal en slik klubb, med disse fasilitetene, være fornøyd med en 6.- eller 7.-plass? Nei, det er ikke greit! Om Vålerenga ikke hadde hatt ambisjoner om å bli best, så hadde jeg aldri overhodet vurdert å komme til klubben. Så hvis vi ikke lyktes med det, så har jeg mislykkes. Det er det ikke noen tvil om, sier Jonsson.