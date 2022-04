Lagkamerat sa unnskyld til Bakenga: – Tror ikke dette gjentar seg

Mushaga Bakenga har hatt bratt læringskurve siden han forlot Odd til fordel for japanske Tokushima Vortis i fjor høst.

29-åringen greide ikke å forhindre at laget rykket ned til nest høyeste nivå, der de ikke akkurat har eksplodert ut av startblokkene. På sesongens elleve første seriekamper har utrolige åtte endt uavgjort. To er vunnet, én er tapt.

– Uavgjortkampene er helt syke, jeg har aldri vært borti lignende. Vi har vært best i samtlige kamper og har kontrollert samtlige kamper. Så godt som alle motstandere legger seg lavt. Vi er veldig spillende, men har ikke klart å få ballen i mål. Det har vært ellevilt, sier Bakenga.

Ville ikke krangle

Selv står han med tre mål på de 11 seriekampene, pluss én scoring i cupen. Da det endelig løsnet for Tokushima i forrige seriekamp, som de vant 5-0, opplevde Bakenga at en lagkamerat tok seg til rette på stillingen 1-0.

– Vi fikk straffespark, og jeg er fast straffetaker. Men så var det en unggutt som reiv til seg ballen, og da orket jeg ikke lage noen scene, sier Bakenga.

Unggutten var Shota Fujio (20), som allerede hadde scoret kampens første mål.

– Vi konkurrerer egentlig om spissplassen, men jeg har på en måte befestet den posisjonen, så han spilte som en slags falsk nier. Jeg tror det gikk litt til hodet på ham, og han har bedt om unnskyldning i etterkant. Jeg valgte å være litt voksen der, for det ser så dumt ut når to spillere krangler om ballen. Så han fikk ta det, og scoret heldigvis. Etterpå fikk han også hattricket sitt, så jeg får være glad på hans vegne. Men jeg tror ikke det gjentar seg, sier Bakenga.

UAVGJORTKONGENE: Bakenga og lagkompisene i Tokushima har åtte uavgjorte på 11 kamper. Her i garderoben etter en 3-0-seier sist sesong. Foto: Privat

Skitsnakk med stoppere

Samtidig håper han hat tricket åpner for at motstanderne i fortsettelsen vil ha litt mer fokus på andre Tokushima-spillere, for i sesongstarten opplever Bakenga at han nærmest har spilt med frimerke.

– Jeg gjorde det bra i starten og scoret en del mål, men dessverre for min del ble motstanderne etter hvert veldig opptatt av å ta meg helt ut. Det har blitt noen frustrerende kamper i det siste der jeg føler at jeg er blitt mannsmarkert. Det må både jeg og laget takle, uten at vi har klart det før 5-0-seieren nå.

– Har du opplevd å bli så tett markert før?

– Ikke så mye som her. De er så lojale, vet du, de følger deg til punkt og prikke. Har de fått beskjed om å ligge på en spiller, så får du ikke en meter. Det er helt vilt, og jeg prøver av og til å distrahere dem og snakke skit underveis i kampen, men de mister ikke fokus.

– Hva sier du til dem?

– Alt fra hva slags hårgelé de bruker, til hvor varmt det er, om de har sett skoa til dommeren eller at jeg prøver å komme i hodet på dem. «Dere spiller helt forferdelig, har du ikke bedre å gjøre? Er du fornøyd?». Sånne ting, sier Bakenga og ler.

Røff behandling

Han har lovet å gjennomføre TV-intervjuer på japansk før han returnerer til Norge, men foreløpig går det mest i engelsk.

Kjæresten Frida, som flyttet over til Japan i forrige uke, har uansett latt seg imponere over språkferdighetene.

– Hun er storimponert over japansken min, så jeg har tydeligvis gjort noe riktig. TV-intervju på japansk er nok noen måneder unna, men i løpet av sommeren ser jeg for meg at jeg kan svare greit for meg, hvis det fortsetter i samme tempo som nå. Jeg er i rute og har kommet dit hvor jeg forstår ganske mye, men snakkingen er til tider komplisert, sier Bakenga.

I rute er han også på banen, selv om det også der kan være komplisert og uvant.

– Jeg føler jeg har fått vist mer denne sesongen, og kommet mer inn i det. Det tar tid å integrere seg, og jeg er blitt vant med å bli mishandlet av japanske midtstoppere. Jeg får knapt et frispark. Men frustrasjonen over behandlingen har gått bort, det er bare en del av gamet, sier Bakenga.

– Selv om det er noen kamper der jeg ikke scorer mål, føler jeg meg mye sterkere og mer teknisk i løpet av de åtte månedene jeg har vært her enn hva jeg gjorde før. Det kommer til å smelle enda mer framover. Jeg trener så hardt og så tungt at jeg aldri har vært i bedre form. Jeg kan springe for fullt i 90 minutter og det går fint. Jeg vet at dette blir ordentlig bra framover. Det blir et artig år, sier 29-åringen.