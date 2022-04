Søndag: Se Liverpool-Everton fra kl. 17.00 på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

– Det var aldri et spørsmål om han ville passe inn hos oss. Vi signerte ham kun fordi vi visste at han kunne hjelpe oss, sier Jürgen Klopp, ifølge Liverpool Echo.

Thiago Alcantara er inne i sin beste periode for Liverpool. Tidligere i uken styrte den 31 år gamle spansk-brasilianeren showet på midtbanen mot Manchester United.

Ekspertene applauderte playmakeren. TV 2s Yaw Amankwah sa for eksempel at han var «sjokkert» over nivået.

Legender sådde tvil

Forrige sesong, da Liverpool hadde en tung sesong med skader på mange nøkkelspillere, ble Thiago beskyldt for å gjøre Merseyside-klubben dårligere.

Blant kritikerne var den tidligere Liverpool-profilen Dietmar Hamann.

– Han senker tempoet og spiller ikke på den måten Liverpool gjør. Tidligere har de hatt hardtarbeidende midtbanespillere, sa tyskeren, ifølge Daily Mail.

SKEPTISK: Dietmar Hamann (til venstre) lurte på om Thiago ikke passet til Liverpools spillestil.

Klubblegenden John Barnes var inne det samme. Også Paul Scholes sådde tvil om hvorvidt midtbaneeleganten passet inn i systemet.

– Han fremstår ikke som en Jürgen Klopp-spiller, gjør han? Alt går i 100 kilometer i timen, lød det fra Manchester United-legenden.

Ett år senere mottar Thiago bred hyllest.

Og Klopp fnyser av kritikerne.

– Takk Gud for at disse folkene ikke tar avgjørelser, sier Liverpool-manageren.

– Hvis en spiller roer ned spillet, kan det være mange grunner til det. En av dem er bare å få oversikt. Det er ikke noe vi har tenkt at har vært galt, fortsetter tyskeren, og roser 31-åringen som en svært fotballklok spiller.

Problemet

Thiago fikk en trøblete start på Merseyside. Først ble han satt tilbake av koronaviruset. Så var han ute i mer enn to måneder på grunn av en kneskade.

Heller ikke denne sesongen har han vært skadefri, men nå har han i det minste spilt en og en halv måned uten avbrudd.

– Thiago hadde bare ett problem. Han var skadet, og det startet med en Everton-kamp, mener Klopp, og sikter til denne taklingen:

– Det hjalp ikke, konstaterer Klopp.

– Det er herlig (at Thiago spiller bra), men jeg liker ikke å snakke for mye om enkeltspillere, understreker 54-åringen.

Lagkompis: – Kom meg ikke nær ham

Kaptein Jordan Henderson fryder seg over midtbanekollegaens form.

– Han er en utrolig spiller. Det visste vi før han kom. Jeg spilte mot ham da jeg var yngre og kan huske hvor god han var. Jeg kom meg ikke nær ham. Å spille på samme lag som ham, er en stor glede. De siste ukene har han vært klasse, sa Henderson, også han 31 år, til TV 2 etter seieren over Manchester United.

