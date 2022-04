Bekymret for skandinavisk spillerflukt

Tyske Bundesliga blir av mange regnet som den beste, mannlige håndball-ligaen i verden. Det kan endre seg de kommende årene.

Ligaen mister nemlig en rekke toppspillere. Storklubben Kiel mister stjernene Sander Sagosen og Niklas Landin til henholdsvis norske Kolstad og danske Aalborg neste år.

Enda verre går det utover Flensburg-Handewitt. Kolstad har snappet opp både Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannesen fra den tyske klubben. I tillegg forlater Simon Hald laget, som i likhet med Landin flytter hjem til Aalborg.

Utviklingen der skandinaviske spillere forlater ligaen til fordel for store håndballsatsinger i hjemlandet, vekker bekymring i Tyskland.

En av de som reagerer er Flensburg-Handewitt-trener Maik Machulla.

– Bekymret

I et intervju med SPORT1 innrømmer Machulla at konkurransen fra de skandinaviske klubbene gjør han bekymret.

– Vi er bekymret, fordi vi har en klar filosofi og strategi. På grunn av tradisjonen og nærheten til Danmark og Skandinavia er det fornuftig å signere skandinaviske spillere. Det er dette som har gjort oss annerledes i mange år, sier han.

Machulla er glad for at det kommer stadig flere slagkraftige lag fra norden, men erkjenner at det gjør det hardere å hevde seg i Europa.

– Når andre ligaer med interessante lag som Elverum, Kolstad og Aalborg kommer – og da snakker jeg ikke bare om Aalborg, men også om andre danske lag, begynner den tyske treneren, før han utdyper:

– Aalborg, med sine tidligere meritter, er absolutt en kandidat til å vinne Champions League allerede i 2023. De var i finalen i fjor, er nå tilbake i gruppespillet og har signert den beste keeperen, Niklas Landin. Konkurransen blir større og større, innrømmer Machulla.

– Man vinner ikke titler bare fordi man har penger

Machulla uttaler seg positivt om den storstilte satsingen i Trondheim og Kolstad. I tillegg til flere norske stjernespillere, har de også hentet tidligere landslagstrener Christian Berge.

– Jeg synes alltid det er bra når folk engasjerer seg og har visjoner. Og når Kolstad sier at vi ønsker å vinne Champions League om fem-seks år, så er det et veldig ambisiøst mål. De andre lagene må jobbe enda hardere, speide og gjøre jobben sin enda bedre.

Men Flensburg-treneren peker på at penger ikke er en garanti for suksess.

– En ting er også klart, noe historien også viser: Man vinner ikke titler bare fordi man har penger, sier han.