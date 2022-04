Måtte klø seg i hodet av sønnens matteoppgave: – Sendte en mail til læreren

Da sønnen til Anita Fnugg kom for å be om hjelp med en knotete matematikkoppgave for 2. klasse på barneskolen, ble hun forfjamset.

– Vi satt og leste oppgaven sammen og tenkte at her er det en feil, forteller Fnugg til TV 2.

Ingen av dem skjønte hva som kunne være fasit på oppgaven, og Fnugg tok derfor til Twitter for å sjekke om noen andre kunne hjelpe dem.

«Fra min sønns mattebok. Noen som har svaret?» skrev hun på sin Twitter-profil sammen med et bilde fra boka.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Engasjerte på Twitter

Oppgaven fra sønnens matematikkbok lyder som følger:

«Kåre, Vilmas gode nabo, har grillet syv pølser. Nå skal han grille åtte pølser til. Hvor mange år er Kåre?»

HVOR MANGE ÅR ER KÅRE? Denne oppgaven sto i matematikkboken for 2. klasse på barneskolenivå. Foto: Privat

Fnugg, som kommer fra Rælingen, tenkte først at oppgaven skulle ha svaret på hvor mange pølser det ble totalt og at det hele bare var en skrivefeil.

– Jeg sendte en mail til læreren og fortalte at vi ikke skjønte oppgaven, men vi har ledd masse av oppgaven og hatt det gøy med den, ler Fnugg.

Twitter-posten hennes har engasjert flere, og gitt mange kreative svar i sosiale medier om hva som kan være løsningen:

«Dersom man heter Kåre er man født mellom 1958-1963,» skriver en.

En annen skriver også:

«Kåre blir ikke gamle karen hvis han fortsetter å spise slike enorme mengder pølser!»

En prøvde seg også på et regnestykke:

«Ett pølseår er som alle vet tre bustekråkeår. Man får da (7+8)x3= mellom 40-45 år; avhengig av holdbarhetsdato på pølsene og om de er økologiske.»

– Matematikk har endret seg

Etter hvert som kommentarene strømmet på bet Fnugg seg merke i at noen mente oppgaven var en undringsoppgave.

En Twitter-bruker hadde den samme boka og delte fasiten som sto bak i boka:

«Kåre liker ikke å snakke om alderen sin. Kanskje han er 20 eller 50 år? Svarte du på hvor mange pølser det var? Les spørsmålet en gang til.»

Lærte meg fort at det er fasit bak i boka 🙂 pic.twitter.com/Zv8tIg6kc7 — Einar Bjørshol (@ebjorshol) April 19, 2022

– Jeg syntes det var veldig rart. Det er første gang jeg har sett en slik oppgave. Matematikk har endret seg mye siden jeg gikk på skolen. Nå ere det mye refleksjon og flere historier, sier Fnugg.

Audun Uggerud jobber i Dragonbox som står bak boka, forteller til Romerikes Blad at oppgaven har vært en snakkis tidligere blant både lærere og foreldre.

– Oppgaven kommer i en bok som er en problemløsningsbok hvor spesifikke problemløsninger er fokuset, sier Uggerud til RB.

Oppgaven i pensumboka er et såkalt samtalespørsmål hvor barna skal stoppe opp, reflektere og skjønne at det er noe galt.

– Det skal være med å trigge noe i elevene, forteller han.

Ville ikke gitt oppgaven i lekse

Lærer og forfatter Håvard Tjora synes ideen om å lese teksten nøye er en morsom ting, men har forståelse for at flere foreldre har klødd seg i hodet:

– Jeg ville ikke sendt oppgaven hjem som en lekse, sier Tjora til TV 2 og legger til:

DYBDELÆRING: Lærer Håvard Tjora ville kun gitt oppgaven muntlig i klasserommet sammen med elevene for å bruke det til ressonering. Foto: Privat

– Det å gå ut ifra at alle leser oppgaven feil er litt merkelig å gjøre.

Selv ville han heller brukt den som en muntlig oppgave i klasserommet for å diskutere oppgaven og bruke det til en ressonering.

Tjora, som er kjent fra TVNorge-serien «Blanke ark» og deltakelsen sin i Kompani Lauritzen, bekrefter at matematikkfaget har endret seg med tiden.

– Det er mye dybdelæring og litt mer fokus på problemløsning. Matematikken brukes til mer enn bare ferdig oppsatte stykker, sier han og legger til:

– Det har vi sett i lang tid at elevene strever med tekstoppgaver og problemløsningsoppgaver. Da må de selv tenke ut hvilken strategi de skal bruke.

Tjora mener at matematikk er å sette opp problemet, og ikke bare å regne.

Selv brukte han tid til å se på tegningen sammen med oppgaven for å se om det var informasjon han hadde oversett.

– Denne oppgaven handler om å kunne sortere opplysninger man har og ikke har, forklarer Tjora.