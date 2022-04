Klar tale fra kapteinen: – Rekdal er blitt trønder nå, og han vet hva det betyr

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play.

Han er romsdalingen som har tatt over Rosenborg. Selv spilte han for Molde fra 1985 til 1988.



Søndag møtes Rosenborg og Molde på Lerkendal – med Kjetil Rekdal mot Erling Moe på sidelinjen.

– Jeg har ikke noe uoppgjort med Molde. Men som konkurrent er det vanskelig å ha sympati med dem, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

Lenger vil han egentlig ikke dra det.

– Jeg husker hvordan det var som Molde-spiller selv: Det smalt godt da vi møtte Rosenborg. Men det er sånn det skal være. Det er gøy. Så får vi la kampen bli kampen. Nå får Molde være Molde. Det er Rosenborg som gjelder nå, sier Rekdal.

I årevis har rivaliseringen mellom romsdalingene og trønderne vært stor. Selv har Rekdal vært med på å fyre opp trønderne.



Nå er Rekdal selv bosatt i Trøndelag.

– Jeg tror at så lenge Kjetil får seg en pærebrus og en ananasbrus, som jo hører med Romsdalen, så er han fornøyd. Kjetil har blitt trønder nå, og han vet godt hva det betyr. Det er ingen tvil om at han kommer til å gjøre alt som står i sin makt for at vi skal vinne den fotballkampen, sier Rosenborg-kaptein Markus Henriksen.

Revansjesugen Henriksen

En sterk uavgjort kamp i Bodø, seier over Odd og uavgjort borte mot Sarpsborg er status tre kamper ut i årets serie. Molde står med to seiere og ett tap.

Markus Henriksen kom tilbake til Rosenborg i september 2020. Da hadde han spilt i utlandet siden 2012.

Men rivaliseringen med Molde har alltid vært der.

REVANSJELYSTEN: Markus Henriksen og Rosenborg tapte to ganger mot Molde i serien i fjor. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Den har vært der siden jeg var liten. Det er jeg vokst opp med og den tar vi med oss hele tiden. Rivaliseringen med Molde og Rosenborg vil leve videre, sier Markus Henriksen.

Han og Rosenborg har noe å revansjere søndag. I fjor høst tapte Rosenborg hele 1-4 i Molde.

– Jeg husker den kampen. Så husker jeg at vi tapte på Lerkendal (2-3) også etter at vi totalt overkjørte dem. Men sånn er fotballen. Jeg håper og tror vi får to andre kamper i år, sier Henriksen.



Kjetil Rekdal håper Rosenborg klarer å slippe seg løs på Lerkendal søndag kveld. Bortsett fra en skade på Sam Rogers, kan han velge fra en skadefri tropp.

Markus Henriksen er klar på at det søndag bare er en ting som gjelder. Et resultat-tips vil han ikke gi.

– Det driter jeg i så lenge vi vinner, sier han.