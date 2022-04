Bodø/Glimt og Odd inngår samarbeidsavtale

I en pressemelding opplyser Bodø/Glimt og Odd at de inngår et formelt samarbeid og et ideelt selskap (Action Now AS).

«Ambisjonen er å legge til rette for at fotballklubber og idretten for øvrig kan ta et ytterligere samfunnsansvar og inspirere/akselerere til en bærekraft utvikling og fremtid,» står det i pressemeldingen.

Samarbeidet ble offisielt lansert med en pressekonferanse på Lysaker fredag ettermiddag der to klubbenes daglige ledere var til stede.

– Vi har store utfordringer foran oss med miljø og bærekraft. Både Bodø/Glimt og vi har jobbet lenge med dette her, så da var det naturlig at vi slo oss sammen for å kunne utrette enda mer, sier Odds Einar Håndlykken til TV 2.

– Vi føler på mange måter at det vi har erfart og den jobben vi har gjort over tid kan brukes i resten av idretten, og at vi på den måten kan bruke idretten som en akselerator for å drive samfunnet og utviklingen i en bærekraftig og god retning, istemmer Glimts Frode Thomassen.

– Bærekraftig er et stort ord. Hva innebærer det mer konkret?

– I Odd har vi gjort mest på miljøsiden. Utslipp, klima, kunstgress den slags ting. Men begrepet omfatter jo også det sosiale. Om det er integrering, inkludering, byutvikling – havet!

– Store ting...

– Ja, men det er store problemer som skal løses. Og der har idretten en kraft hvor vi når ut til enormt mange mennesker, sier Håndlykken.

– Nå håper vi at vi kan inspirere andre idrettslag og andre idretter til å drive i denne retningen, sier Thomassen.