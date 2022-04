Var passasjer i sin egen bil – mistet førerkortet

Vanligvis er det en god idé å la andre overta kjøringen når man blir for trøtt og sliten selv. Men dette gjelder ikke alltid, noe en kvinne i Nordland nylig fikk oppleve.

Det var en UP-patrulje som stanset en Audi stasjonsvogn ved Finneidfjord-tunnelen på Helgeland, litt før midnatt torsdag kveld. Bilføreren hadde ikke gyldig førerkort. Det hadde derimot damen i passasjersetet, som også eier bilen.

Da skulle vi kanskje tro forklaringen var at dette var øvelseskjøring? Men nei, det avkrefter påtaleansvarlig hos politiet i Mo i Rana, politiadvokat Joachim Nymann.

Oppfylte ikke kravene

– Bilføreren er mistenkt både for å ha kjørt uten gyldig førerkort, og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er anmeldt for dette.

Damen i passasjersetet er på sin side mistenkt for å ha overlatt bilen sin til en person hun visste ikke oppfylte kravene for å kjøre bil, og er for sin del anmeldt for det.

– Hva slags ruspåvirkning er det snakk om?

– Bilføreren testet positivt på amfetamin, og det ble senere tatt blodprøve som vi venter svar på i løpet av 2-3 uker, sier Nymann.

Foto: NTN Scanpix

Anmeldt for overlatelse

– Så det var åpenbart ikke øvelseskjøring?

– Nei, det var det ikke snakk om, og det er grunn til å tro at bileier var godt kjent med at bilføreren ikke hadde førerkort. Da blir det snakk om det vi kaller overlatelsesmedvirkning, og det er da dette hun er anmeldt for.

– Hva kan konsekvensen bli av slikt?

– Normalt fungerer det slik at den som er skyldig i overlatelsesmedvirkning straffes i samsvar med straffen bilføreren her får. Hva det endelige utfallet blir for ham, avhenger av påvirkningsgraden, som vi altså ikke kjenner før vi får resultatet av blodprøven.

Kan bli fengsel for begge

Men dersom han blir straffet for dette forholdet i tillegg til at han manglet førerkort, kan utfallet bli en fengselsstraff. I så fall vil jo det også gjelde for bileieren, forteller Nymann, og legger til at det absolutt ikke er vanlig at det er passasjeren som har førerkort – mens bilføreren mangler dette.

– Hva var forklaringen?

– Hennes begrunnelse for å la ham overta kjøringen, var at hun var trøtt.

– Nå mangler kanskje også hun førerkort?

– Ja, det beslagla vi, noe hun for øvrig samtykket til. Hvor lenge hun blir uten førerkort, vil avhenge av etterforskningen videre, slutter Joachim Nymann hos politiet i Mo i Rana.

