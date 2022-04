Si farvel til varmen: – Ikke hakkende galt av den grunn

Den siste tiden har det vært varme dager over hele landet. Langtidsvarselet for resten av våren er ikke like lovende.

De siste dagene har værgudene over hele landet skjemt oss ut. Der solskinn og høye temperaturer har dominert i alle landsdeler.

Fremover blir det annerledes. Allerede i løpet av de nærmeste dagene vil temperaturene synke.

– Det blir betydelig lavere temperaturer. De områdene i Sør-Norge som hittil har hatt 15-20 grader vil fremover få maks ti grader, sier Storms energimeteorolog, Beate Tveita.

Til tross for at temperaturene synker vil det ifølge meteorologen fortsette å være oppholdsvær.

– Det blir nemlig ikke så hakkende galt av den grunn, sier hun.

VÅR: Ingen grunn til å henge med hodet. Værforholdene forblir nokså fine, og ligner det vi kjenner som vårsessong. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Siste innspurt

Selv om man skulle tro at sommerlige værforhold hadde kommet for å bli, tilsier de to siste ukene av aprilmåneden noe annet.

De lette klærne må på nytt ta plass i garderobeskapet. Og varmere plagg tas frem igjen.

En kaldt nordavind brer seg over hele landet. Den starter i nord og beveger seg deretter sørover, sier Tveita.

– Ellers fortsetter det å være generelt lite eller ingen nedbør i Sør-Norge, sier hun og fortsetter:

– Det kan komme nedbør i Nord-Norge og sørover til Midt-Norge. Dette kan i perioder falle som sludd og snø.

Hun legger til at dette hovedsakelig gjelder i høyden, men at det generelt blir noe vinterligere forhold enkelte steder i Nord-Norge.

Likevel understreker hun at flere dager blir veldig fine.

Bedre enn normalen

Til tross for at temperaturene faller er det ifølge meteorologen en økende sjanse for at de vil stige relativt raskt igjen.

Dette dersom en ser til midtveis i Mai, og med utgangspunkt i hva som regnes å være normalen for denne perioden.

HOLD UT: Det ser ikke ut til å ta lange tiden før de høye temperaturene er tilbake igjen. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det er en tørrere trend for hele landet. Derfor kan også temperaturen stige ytterligere flere steder, sier hun.

Lengst nord i landet ser det derimot ut til å holde seg på normalen. Likevel legger ikke Tveita skjul på at temperaturen tidvis kan falle under hva som er vanlig i akkurat denne landsdelen.

Gir andre utfordringer

Ifølge langtidsvarselet holder det seg nokså tørt i tiden frem mot sommeren. På samme måte som temperaturene er unormalt høye for denne årstiden, er det også unormalt lite nedbør.

– Det kan komme litt nedbør enkelte steder i landet. Men dette er langt mindre sammenlignet med hva som er normalt, sier Tveita.

Sør for Stad og Dovrefjell ser det ut til å bli knusktørt i ukene fremover. Det tørre været kan ifølge meteorologen by på andre utfordringer.

– Det er ikke bare bra med tanke på skogbrannfare, sier hun og legger til at man nærmest kunne trengt litt påfyll av regn Østafjells.

Hun avslutter med at det alltid vil være usikkerhet tilknyttet langtidsvarsler. Likevel er det større sjanse for lengre perioder med varmere vær fra midten av Mai, sier Tveita.