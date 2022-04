Tidligere Fiskarlag-leder Reidar Nilsen funnet død

Det er den savnede Reider Nilsen (74) som ble funnet omkommet 14. april i Gamvik kommune i FInnmark.

Nilsen ble funnet av turgåere i fjæra, ikke langt unna stedet hvor han og sønnen Remi Andre Nilsen (43) forliste med sjarken Peik.

Sønnen ble funnet død 9. januar.

I en pressemelding opplyser politiet at identiteten til Reidar Nilsen ble bekreftet gjennom rettsmedisinske undersøkelser.

De pårørende er varslet, opplyser politiet.

Reidar Nilsen var tidligere leder i Norges Fiskarlag, skriver NTB.

Han gikk av som leder i 2013, etter at han hadde nådd maksimal fungeringsperiode. På landsmøtet to år etter ble han utnevnt til æresmedlem for sitt omfattende engasjement gjennom flere tiår i organisasjonen.