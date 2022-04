Rangnick varsler «betydelige endringer»

Se Arsenal-Manchester United lørdag fra 12.45

Ralf Rangnick fikk spørsmål om Manchester Uniteds nye manager Erik ten Hag på fredagens pressekonferanse før helgens kamp mot Arsenal.

– Vi kjenner hverandre ikke og har ikke møttes ansikt til ansikt, men fra det jeg har sett ham gjøre i Bayern München (U23) og Ajax... Jeg liker fotballen hans. Med en full oppkjøring er jeg sikker på at han vil få mulighet til å bygge sitt eget apparat og forme sitt lag. Jeg er ganske sikker på at vi får se et annet lag og bedring på banen, sier Rangnick.

– Jeg visste at Erik var en av kandidatene styret pratet med. Jeg fortalte dem at han ville være et godt valg, og jeg mener fortsatt han er et veldig godt valg, sier Rangnick.

Han forteller at det vil bli gjort store endringer når overgangsvinduet åpner i sommer.

De Gea om etterlengtet beskjed: – Endelig!

– Flere av spillernes kontrakter løper ut. Det vil bli nødvendig med betydelige endringer og en gjenoppbygging. Hvor mange spillere og i hvilke posisjoner? Jeg har ikke pratet med Erik, men hvis han spør er jeg er klar til å prate om mine synspunkter og dele mine erfaringer. Det er ikke bare tre eller fire nye spillere med tanke på hvor mange kontrakter som løper ut, forteller han.

Rangnick forteller også at Paul Pogba sannsynligvis er ferdigspilt for sesongen. Cristiano Ronaldo, Scott McTominay og Rafael Varane er tilgjengelige igjen.

Franskmannen er på utgående kontrakt og forlater trolig United i sommer.

– Slik det så ut på undersøkelsen, virker det svært usannsynlig at han kan spille igjen. Legen fortalte meg at det tar minst fire uker å bli klar, sa Rangnick.

United spiller sesongens siste kamp 22. mai.