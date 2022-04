Dette må du sjekke med forsikringen før du reiser på ferie

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og mange har allerede planlagt og bestilt årets ferietur.

Men selv om koronarestriksjonene omtrent er glemt her til lands, har flere land i Europa og i resten av verden fortsatt en rekke restriksjoner på grenseovergangene.

Populære feriemål som Frankrike, Italia og Tyrkia krever fortsatt gyldig koronasertifikat på sine grenseoverganger.

– Sjekk gyldigheten

Før man legger ut på reise er det derfor viktig at man sjekker at koronasertifikatet er gyldig. Problemer som oppstår ved ugyldige koronasertifikater, dekkes nemlig ikke av reiseforsikringen, ifølge kommunikasjonsdirektør i If Forsikring, Andreas Handeland.

– En reiseforsikring dekker uforutsette og akutte hendelser, og et utløpt koronasertifikat er ikke en slik hendelse. Derfor bør man sjekke gyldigheten i sertifikatet i god tid før avreise, og også sette seg inn i hvilke innreiseregler som gjelder på reisemålet, sier Handeland til TV 2.

De aller fleste land krever bevis på enten vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller koronatest tatt 72 timer før avreise. Noen land krever også at alle innreisende fyller ut et skjema før ankomst.

Fra 1. februar besluttet EU at man må ha tatt oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn 270 dager siden grunnvaksinasjon, altså to doser eller én dose og gjennomgått sykdom.

Noen land vil derfor kreve at du har tatt en oppfriskningsdose hvis det er over 270 dager siden forrige dose.

– Kan sammenlignes med et vanlig pass

Til tross for at en rekke land opererer med koronarestriksjoner på grensene, sier Handeland at ting er i ferd med å normaliseres når det kommer til nordmenns reisevaner.

– Vi får fortsatt en god del avbestillingssaker som følge av korona, men også grunnet annen sykdom. Men «heldigvis» ser vi at det igjen skjer mer tradisjonelle ting, som forsinkelser, tyverier og uhell på reiser. Faktisk er vi stort sett tilbake på 2019-nivå når det gjelder henvendelser og skademeldinger.

Heller ikke reiseforsikringen til Gjensidige dekker uforutsette hendelser knyttet til ugyldig koronasertifikat.

– Man kan sammenligne koronasertifikatet med et vanlig pass. Det er du som reisende sitt ansvar å ha all reisedokumentasjon i orden, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad, til TV 2.

Utløpsdato

På helsenorge.no kan man sjekke status på sitt koronasertifikat, både innenlands og til bruk ved grensepasseringer i EU og EØS. Har du tatt tre doser trenger du ikke bekymre deg for gyldighetsdatoen på sertifikatet ditt, men med to doser kan det være lurt å dobbeltsjekke.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, forklarer at utløpsdatoen er til av sikkerhetsmessige årsaker.

– For alle som er vaksinert med tre doser er det i utgangspunktet ingen utløpsdato for koronasertifikatet, men for å unngå misbruk er utløpsdatoen av sikkerhetsmessige grunner satt 90 dager fram i tid, sier Nakstad og legger til:

– Det betyr at utløpsdatoen endrer seg hver gang du laster ned koronasertifikatet. Den vil alltid være 90 dager fram i tid.

Hvis man er under 18 år holder det med to vaksinedoser for å få grønt koronasertifikat.

Nakstad understreker at det er lurt å sjekke UDs reiseråd før man pakker kofferten, men tror flere land kommer til å droppe kontrollen ved grensene.

– De fleste land i Europa kontrollerer ikke lenger koronasertifikat ved innreise, men i noen land benyttes det enkelte steder i forbindelse med større arrangementer, sier han.