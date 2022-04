Innspilling stanset etter klager på Bill Murray

Det amerikanske filmstudioet Searchlight Pictures har stanset produksjonen av filmen «Being Mortal», med blant andre Aziz Ansari (39), Seth Rogen (40) og Bill Murray (71) i hovedrollene.

Det var Deadline som først omtalte saken.

Ufin oppførsel

Filmens rollebesetning og crew fikk tilsendt et brev fra studioet på onsdag, der de ble informert om at filmingen var suspendert på grunn av en uspesifisert klage.

«Sent i forrige uke ble vi gjort oppmerksomme på en klage, og vi undersøkte den umiddelbart», står det i brevet som nettstedet har fått tilgang til.

Nøyaktig hva klagen gikk ut på, eller hvem det var mot, sto det ingenting om. Men ifølge kilder Deadline har snakket med, skal årsaken være klager på Murrays upassende oppførsel på sett.

Usikkert om Murray får beholde rollen

Videre skriver de at det jobbes med en løsning, og at de håper på å gjenoppta produksjonen.

Searchlight Pictures har ikke ønsket å kommentere etterforskningen til Deadline. Det er foreløpig uklart om Murray får beholde sin rolle, eller om han vil bli erstattet av noen andre, da saken fremdeles etterforskes.

Skuespilleren Bill Murray er blant annet kjent for sin rolle som Dr. Peter Venkman i «Ghostbusters». Foto: Ap / NTB

«Being Mortal» er en film basert på Atul Gawandes bok «Being Mortal: Medicine and What Matters in the End». Ifølge Deadlines kilder skal de ha kommet halvveis i produksjonen før den ble stanset denne uka.

Filmen skulle etter planen ha premiere i 2023. Det er hittil uvisst om suspensjonen vil påvirke utgivelsen.

Ikke første gang

Bill Murray er en kjent amerikansk skuespiller og komiker. Han er blant annet kjent fra filmene «Lost in Translation», «Ghostbusters» og «Rushmore».

Dette er heller ikke første gang Murray får klager mot seg. I fjor åpnet skuespiller Lucy Liu opp om at under innspillingen av «Charlie's Angels» fra 2000, hadde Murray slengt fornærmelser mot henne.

Det kom aldri frem nøyaktig hva som hadde blitt sagt, men at noe av språket var utilgivelig og uakseptabelt.