Tok i mot prestisje-pris i LA

De skjønte at de satt på noe litt utenom det vanlige allerede få uker etter at tidligere næringsminister Iselin Nybø høytidelig åpnet den nye attraksjonen i fjor vår.

Se de første reaksjonene fra award-nachspielet her

Drevet av ku-promp

– Vi begynte å få henvendelser fra temapark-bransjen om å holde foredrag om nyvinningen, forteller markedssjef Espen Rønning i Hunderfossen familiepark.

I tillegg kom Solan, Ludvig og Reodor på forsiden av bransjebladet for fornøyelsesparker, Park World med Hyperakseleratoren. Bladet skriver vanligvis om Legoland, Star Wars og andre store attraksjoner på verdensbasis.

HJERTEBANK: Direktør Hogne Høstmælingen i Hunderfossen familiepark fikk hjertebank da han skjønte hvor stor interesse det var for Hyperakseleratoren. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det ga oss hjertebank, det, fortalte parkdirektør Hogne Høstmælingen.

De besøkende i Hunderfossen familiepark får være med på tur i en rakettdrevet spark-slede, utviklet av Reodor Felgen. Den er drevet av hydrogen utvunnet av kupromp fra kortreiste kuer. Konseptet er en videreutvikling av Kjell Aukrusts elleville Flåklypa-univers.

STERKE GREIER: Styreleder Lars Espen Aukrust i Aukruststiftelsen under åpningen av Hyperakseleratoren i 2021. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Styreleder Lars Espen Aukrust ville ikke røpe noe om drivstoffet Hyperakseleratoren bruker til TV 2 under åpningen av attraksjonen.

– Men at det er sterke greier, det er helt åpenbart, sa han.

Sjarmert av Flåklypa-universet

Etter å ha blitt klar over all interessen rundt Hyperakseleratoren sendte Hunderfossen-ledelsen inn prosjektbeskrivelsen til konkurransen i TEA (Themed Entertainment Association). TEA er en interesseorganisasjon for verdens over 5000 fornøyelsesparker.

Hunderfossen-direktør Hogne Høstmælingen tror juryen har latt seg sjarmere av det eksotiske flåklypa-universet.

– Ikke minst den sprøheten, galskapen, som vi har kreert her med alle mulige remedier og litt hjemmemekka løsninger, sa Høstmælingen da vinneren ble annonsert i november i fjor.

Vant fornøyelsesparkenes prestisjepris

– Det er på en måte sånn tilforlatelig i forhold til de store glattpolerte attraksjonene du finner utenlands.

Hyperakseleratoren vant i klassen for attraksjoner det har kostet mindre enn 100 millioner kroner å bygge.

Og natt til søndag norsk tid kunne teamet bak Hyperakseleratoren ta i mot selve prisen i en storslagen prisutdeling i ballsalen på Disneyworld Hotel i Anahaheim utenfor Los Angeles.

– Prisen skal stilles ut på en fremtredende plass i familieparken, sier Høstmælingen.

Samarbeid med Aukruststiftelsen

Aukruststiftelsen og Hunderforssen Familiepark har inngått et strategisk samarbeid om å utnytte Flåklypa-universet i fornøyelsesparkattraksjoner.

Animasjonene som publikum suser igjennom er laget av Qvisten Animation, som også står bak de tre siste Flåklypafilmene.