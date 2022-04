Ruud herjet etter utsettelse - klar for kvartfinale i Barcelona

(Ruud - Ruusuvuori 6-2, 6-2) Casper Ruud var nådeløs i møtet med den finske motstanderen i Barcelona Open. Nå er nordmannen klar for kvartfinale i turneringen.

Casper Ruud er videre i ATP 500-turneringen i Barcelona etter å ha slått finske Emil Ruusuvuori 2-0 i sett fredag ettermiddag. Det betyr at den norske 23-åringen er klar for kvartfinale i turneringen.

Kvartfinalemotstanderen er vinneren av kampen mellom Pablo Carrena Busta og Lorenzo Sonego. Den kampen pågår nå og det er Carrena Busta som er i førersetet etter å ha vunnet det første settet i den kampen.

Kampen skal spilles senere fredag. Det på grunn av at kampene som nå er spilt skulle egentlig ha vært spilt i går. De kampene ble utsatt på grunn av regnvær i Barcelona. Da fortalte Ruuds fysioterapeut Alexander Brun til TV 2 at det ikke ville bety særlig mye for Ruud.

Det viste også 23-åringen skulle stemme da han hadde god kontroll på den finske spilleren fredag. I det første settet åpnet det jevnt men fra stillingen 2-2 tok Ruud fire strake game og vant dermed overlegent 6-2 i første sett.

I det andre settet klarte også Ruud å bryte finnen i hans første servegame. Dermed var Ruud oppe i 3-0 i game etter forholdsvis kort tid i det andre settet. Deretter kunne nordmannen bare cruise seieren inn.