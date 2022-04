Nordmann ble heltedyrket av Uniteds nye manager: – Jeg likte ham med en gang

Se Arsenal-Manchester United på TV 2 Premium og Play lørdag fra klokken 12.45.

Nederlandske Erik ten Hag er mannen som skal forsøke å gjøre det ingen av hans fire forgjengere på Old Trafford greide:

Å gjenreise Manchester United til gammel storhet.

En som ble kjent med ten Hag allerede da han var helt i startgropa av trenerkarrieren er Hallvar Thoresen. De to jobbet sammen i Twente i 2007 og 2008: Thoresen som speider, ten Hag som assistenttrener for Steve McClaren.

Senere holdt de to kontakten også da ten Hag jobbet seg oppover i fotballhierarkiet.

VAR HELTEN TIL TEN HAG: Hallvar Thoresen var stor stjerne både i Nederland og Norge. Foto: Hammerstad, Svein

– Da vi var i Twente var det mye faglig med tanke på det jeg drev med, og det han var ute etter. I etterkant har jeg møtt ham noen ganger, blant annet da han var hovedtrener i Utrecht (2015-2017). Da var jeg og besøkte ham.

– Hva handlet de besøkene om?

Favorittspilleren til ten Hag

– Jeg var på noen kamper der jeg møtte ham før og etter kamp, det var mer vennskapelige samtaler, forteller Thoresen.

I tidligere intervjuer med TV 2 har ten Hag uoppfordret snakket om sin begeistring for Thoresen.

– Hallvar Thoresen! Legende! Jeg har autografen hans. Jeg var fan av ham, sa nederlenderen.

Thoresen humrer litt av beskrivelsen.

– Jeg har fått vite at jeg var favorittspilleren hans da han vokste opp, ja.

– Hva slags inntrykk har du av ham som person og fotballmann?

– Han er en kjempeperson, en jeg likte med en gang. Jeg opplever ham som vennlig, åpen og inkluderende, samtidig som han vet hva han er nødt til å bestemme. Så han balanserer de tingene der veldig fint, sier Thoresen.

Skeptisk til gjenforening

Han jobber for tiden som speider for PSV Eindhoven, som på mange måter er hovedutfordreren til ten Hags nåværende klubb, Ajax.

Sist helg vant også PSV cupfinalen mot nettopp Ajax.

– Er det gode nyheter for dere at Ajax mister ten Hag?

SLO AJAX: Thoresens klubb, PSV Eindhoven, slo Ajax 2-1 i cupfinalen sist helg. Her feirer Andre Ramalho med maskoten. Foto: OLAF KRAAK

– Ja, det kan det være. De mister i hvert fall en veldig bra trener, som i teorien vil svekke klubben. Men Ajax har en sterk kultur, så det vil ikke overraske meg om erstatteren fortsetter i samme spor.

– Er ten Hag stor nok for en klubb som United?

– Det tror jeg, men det er vel ikke bare de tidligere managerne det har vært noe galt med her. De som har vært der og mislyktes har også vært kjempegode trenere. Uten at jeg kjenner detaljene er det nok mye som må endres for å skape en prestasjonskultur i den klubben, for nå ser det helt forferdelig ut. Ten Hag har egenskapene som skal til hvis han får myndighet og makt til å gjennomføre de tingene som må endres på, tror Thoresen.

Det er blitt spekulert i Steve McClaren inn som en av ten Hags assistenter i United, men det tror ikke Thoresen er en god idé, med tanke på at maktbalansen var motsatt i Twente.

– Det høres litt vrient ut, sier PSV-speideren.