Bilist meide ned sykkeltalent – så gikk han ut av bilen og truet den skadde 17-åringen og treneren

Rekognoseringsturen før sykkelrittet «Tre dager i Nord», ble en rystende og dramatisk opplevelse for det 17 år gamle sykkeltalentet Are Olai Langhelle.

Sandnes Sykleklubb hadde elleve ryttere ute på landeveiene i Nordjylland til trening før rittet som gikk i Hjørring i påskehelgen.

– Vi reiste til Danmark én uke i forveien for å trene før rittet i helgen og på mandagen. Målet var å få god trening i det å kjøre felt igjen. For oss juniorer var det å kvalifisere seg til nytt ritt i Belgia senere i vår det som gjaldt. Jeg trengte ikke å vinne, men målet mitt var å få noen gode plasseringer, sier Langhelle til TV 2.

Endte med traumatisk hendelse

Men turen han hadde sett frem til så lenge, endte med et mareritt for sykkeltalentet. Dagen før rittstart inntraff den alvorlige hendelsen som fremdeles preger ham.

SKADET: Are Olai Langhelle hadde gledet seg til sykkelturen i Danmark. Men turen ble en vond opplevelse. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

I en nedoverbakke på landeveien ble han regelrett meid ned av en bilist. 17-åringen smalt i grøften etter sammenstøtet med bilen.

Slik beskriver Langhelle hendelsesforløpet:

– Jeg hadde kjørt forbi en rytter ned bakken og lagt meg til den høyre siden, da jeg plutselig hørte tuting bak meg. Jeg snudde meg for å se, og da kom det en svart bil i veldig stor fart og kjørte rett i meg. Så blir det velt, jeg falt i grøften i stor hastighet, forteller han.

Etter påkjørselen så han at bilen stoppet. Men istedenfor å beklage og hjelpe til, gikk den illsinte sjåføren ut av bilen og skjelte ut den skadde syklisten. Han skal også ha kommet med grove trusler om å kaste rytterne i grøften.

– Vi var i sjokk etter at han hadde kjørt meg ned, og jeg lå skadet i grøften. Bilisten gikk ut av bilen ganske så aggressivt. Da han kom ut begynte han å skjelle oss ut, og kom med trusler av ulike slag. Han kom ikke ut for å hjelpe, det var ganske klart, sier Langhelle.

Det bilisten gjorde senere, sjokkerte nesten enda mer.

– Det virket som han hadde kjørt meg ned med vilje. Han tok tak i sykkelen min som lå lenger nede i bakken, løftet den opp og svingte den rundt og kastet den i grøften. Bilisten tok ut all aggresjon både på meg og sykkelen, etter å ha kjørt på meg, fortsetter han, og slår fast:

– Det var egentlig ikke så mye jeg kunne gjøre. Jeg hadde vondt i kroppen og var sjokkert. Jeg kunne ikke forutse at han skulle oppføre seg så aggressivt, sukker han.

SKRUBBSÅR: Are viser frem skrubbsåret han pådro seg da han ble påkjørt. Foto: PRIVAT

Faren: – Bilisten er en voldsmann

Skadene på sykkelen, sykkelklær og utstyr kom på 45.000 kroner etter påkjørselen. Det var kun de materielle skadene.

Etter ulykken ble sykkeltalentet fraktet til legevakt for å sjekkes for fysiske skader.

– Heldigvis fant legene kun en forslått albue og skrubbsår på hoften og begge skuldrene, sier han og puster lettet ut over å ha unngått bruddskader.

Pappa Fred Anton Langhelle satt hjemme i Norge og ante fred og ingen fare da han fikk telefonen fra Danmark om at sønnen hadde skadet seg etter å ha blitt påkjørt av en bil.

Da er du en voldsmann, rett og slett Pappa Fred Anton Langhelle

– Jeg blir skremt når bilister gjør seg til potensielle drapsmenn på den måten. Jeg kan selv være irritert og frustrert over alt fra rulleski til syklister til traktorer på veiene. Men jeg oppfører meg bak rattet for det, sier Fred Anton Langhelle til TV 2, før han fortsetter:

– Dette ser ikke ut til å dreie seg om et uhell, men en bevisst handling. Da er du en voldsmann, rett og slett. Å bruke bilen som et våpen på den måten, da har du rett og slett ingenting å gjøre bak rattet på veiene, konkluderer han.

Lagkamerat Elias Schjølberg lå bakerst i feltet og ble vitne til hendelsen i Danmark.

– Det var ganske skummelt. Jeg hadde ikke forventet at det skulle skje. Jeg fikk sjokk, sier juniorsyklisten, og forklarer hvordan han ble vitne til situasjonen:

– Bilisten lå bak oss og prøvde først å kjøre meg ut av veien. Det klarte han ikke da jeg bremset ned. Så han kjørte videre, litt fortere. Han kjørte ganske fort, og brått svingte han inn i lagkameraten min Are. Så stoppet han bilen og kom ut og var ganske så sur, sier sykkeltalentet videre.

– Deretter løp han mot oss. Det virket som han ville ta oss. Jeg ble redd og løp opp bakken for å sikre meg selv. Men jeg skulle gjerne hjulpet Are, men han var ganske skadet og i sjokk.

Sliter mentalt etter påkjørselen

På grunn av skadene og den vonde opplevelsen ble rittet i Danmark ødelagt for Langhelle. Turen som skulle bli en sportslig og sosial opptur, endte med en traumatisk opplevelse for unggutten.

SKADET: Are viser frem skrubbsår han pådro seg etter påkjørselen. Foto: PRIVAT

Sykkeltalentet, som i fremtiden satser på en karriere som sykkelproff, gruer seg fremdeles til å sette seg på sykkelsetet igjen og konkurrere på grunn av hendelsen i Hjørring.

Trygghetsfølelsen er borte.

– Jeg er blitt påkjørt før. Det var av en bobil, og sjåføren stoppet og beklaget og ventet slik at vi fikk utvekslet kontaktinformasjon. Han forsikret seg om at jeg hadde det bra. Jeg ble jo litt nervøs i trafikken etter det, men det gikk over etter å ha syklet litt, sier Langhelle.

– Men det er noe litt annet å bli påkjørt mer eller mindre med vilje. Det tar på mentalt. Jeg skvetter litt når jeg får noe opp i sidesynet.

– Så du tror det blir vanskelig å sette seg på sykkelsetet å konkurrere igjen?

– Ja, foreløpig går det fint å trene på sykkelrullen, da trør jeg jo bare, da er det bare meg. Men det blir noe annet å komme seg ut på veien og føle seg trygg igjen. Jeg er usikker på hvor lang tid det vil ta å bearbeide dette, det sitter mentalt, men jeg vil jo ut å konkurrere igjen, poengterer han.

– Jeg gleder meg litt, men gruer meg også og er veldig spent på hvordan det blir. Jeg er nok litt mer nervøs nå, og tør ikke ta like mange sjanser. Det blir litt skummelt når det kommer noe opp i sidesynet, jeg har på en måte mistet litt av tilliten til det som kommer bakfra og på siden etter påkjørselen, utdyper 17-åringen.

SLITER MENTALT: Are Olai Langhelle gruer seg til å konkurrere igjen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Treneren fryktet vold

Trener i Sandnes Sykleklubb, May Britt Våland, var den som kom Langhelle og lagkameratene til unnsetning etter sammenstøtet i Danmark. Det var hun som ble skjelt ut av den illsinte sjåføren i videoen du kan se øverst i saken.

– Hold kjeft og pell deg hjem til Norge, hører man blant annet sjåføren si til treneren i Sandnes Sykleklubb i videoen TV 2 har fått tilgang til.

Treneren opplyser at politiet ble kontaktet etter påkjørselen, og at hun opplevde situasjonen som truende.

– Min første tanke var at her hadde det skjedd en ulykke eller uhell. Men da vi kom med teambilen, så vi jo syklister som løp opp i bakken og hørte skriking og så en mann som tok tak i en sykkel og kastet den i luften. Da ropte noen at noen var blitt påkjørt, sier hun.

Våland, som selv har en fortid som syklist og tok VM-gull i banesykling i 1995, gikk ut av bilen for å snakke med sjåføren.

– Han viftet og skrek til guttene. Da jeg kom ut av bilen var jeg rolig og sindig, men han mente at syklistene hadde vært over hele veien. Så ble det mye frem og tilbake om regelverket, sier Våland.

– Men jeg sa til ham at selv om de lå litt ute i veien, så kunne han ikke kjøre folk ned og risikere å drepe folk. Da sa han at han ikke skulle drepe, han skulle ikke ditt og datt, forteller hun videre.

TRENER: May Britt Våland konfronterte bilisten som kjørte på Are Olai Langhelle. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Siktet av politiet og fratatt førerkortet

Deler av diskusjonen mellom de to ble fanget på film.

Jeg trodde at han skulle slå ham rett ned. Han var utrolig hissig Trener May Britt Våland

– Klubblederen filmet dette. Da gikk mannen etter ham, og jeg trodde at han skulle slå ham rett ned. Han var utrolig hissig, sier hun.

Nordjyllands Politi opplyser til den danske avisen nordjyske.dk at de har avhørt bilisten, og foreløpig siktet ham for å ha stukket fra et ulykkessted.

Ifølge vaktsjef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen, er bilisten fratatt førerkortet midlertidig mens den videre etterforskningen pågår, og siktelsen kan bli utvidet.

Det politiet forsøker å få klarhet i, er om sjåføren bevisst kjørte på syklisten, eller om det var et uhell. En tiltalebeslutning vil trolig være klar om en måneds tid.

May Britt Våland roser politiets håndtering av saken.

– Det kom omsider en patrulje, og tok avhør av syklistene. De ringte oss opp onsdag forrige uke for få å ytterligere beskrivelser av saken. Politiet opplyser at det er opprettet en sak mot bilisten, blant annet for at han stakk fra ulykkesstedet uten å oppgi navn. Vi har fått et saksnummer fra politiet slik at vi har fått anledning til å følge saken videre, opplyser Våland.