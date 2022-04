Fra gullkamp til marerittstart: – Listen har kanskje blitt flyttet for høyt

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play!

Tre strake tap og jumboplass i Eliteserien i lag med Haugesund. Søndag kommer HamKam på besøk til Kristiansund.

– De som ikke kjenner på litt sommerfugler i magen og kjenner at man lever nå, de lyver, sier KBK-trener Christian Michelsen.

Kontrastene er store til da Kristiansund snudde til 3-2-seier over nettopp Haugesund tolv serierunder før slutt i fjor. Da lå KBK på medaljeplass − ett poeng bak daværende serieleder Molde.

– Så lenge man er med i gullkampen, så er man det, konkluderte en euforisk KBK-trener Christian Michelsen på spørsmål om laget hans nå var å regne som en gullkandidat.

Den vanligvis så sindige 46-åringen tok nesten litt av og dro til med noen strofer på sangen «Sweet Caroline» i et intervju med TV 2:

– Du må huske hvilket øyeblikk det var og skjønne sammenhengen: Vi avgjorde på overtid og var i ekstase. Det samme gjorde vi mot Strømsgodset helga før. Det var helt vilt. Vi tok av og var i gledesrus, men vi er nordmøringer. Vi tåler både med- og motgang og har føttene godt plantet på jorda. Ti sekunder eller ti minutter etter det intervjuet der, så var fokus på neste kamp, sier Michelsen.

Han er krystallklar på at KBK aldri «tok av».

– Det var aldri snakk om gull hos oss, men vi var med og kjempet om en plass i Europa og det var stort for oss. Det var god stemning, men vi var ikke lenge i skyene, påpeker Michelsen.

– Merker at listen flyttes



I år er altså fasiten tre strake tap i innledningen av årets sesong. Etter opprykket i 2016, har Michelsen levert råsterke prestasjoner år etter år med Kristiansund. 7.-plass, 5.-plass, 6.-plass, 5.-plass og 6.-plass er fasiten etter returen til øverste divisjon i norsk fotball.

– Det vi merker nå er at listen flyttes. For hver gang vi flytter på den lista litt, så øker forventningene. Forventningene har kanskje aldri vært så store rundt KBK, men kanskje har listen blitt flyttet litt for høyt, sier Michelsen.

– Synes du at dere har fått for lite «kred» for resultatene dere har hatt?

– Nordmøringene er helt fantastiske mot oss. Vi har 4400 herlige fans på hjemmekampene våre som har bidratt til å lage et helt fantastisk fort. Hjemmestatistikken vår er god. Det er der vi har lagt fundamentet vårt. Så er det noen som elsker å sette et kritisk blikk på oss, sånn som du nå. Men det kan ikke vi fokusere på. Vi er like revansjesugne uansett, sier Michelsen.

I fjor vant KBK hele ti av 15 hjemmekamper i eliteserien. Bare fylkesnabo Molde (11) vant flere hjemmekamper.

Tror på heftig mobilisering

Nå tror 46-åringen at KBK-gjengen sammen skal mobilisere til helga når nyopprykkede HamKam kommer på besøk.

Michelsen er klar på at han merker spenningen litt ekstra for tiden.

– Så tenker jeg at det betyr at du har ekstremt lyst til å sitte igjen med noe. Det er kun det vi har fokus på. Å være redd og tenke konsekvenser, det gjør vi ikke. Men vi skal være en offensiv gjeng som gleder oss til å spille, sier Michelsen.

– Har dere tatt noen grep etter sesongstarten?

– Vi tar grep hele tiden. Vi tenker utvikling, og det som var godt nok på trening i dag er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Men DNA-et vårt er ikke forandret. Vi har troa på det jobba med over tid, sier Michelsen.

Og en ting er han i alle fall sikker på: Nordmøringer er ikke kjent for å gi opp uten kamp.

– Vi er flinke på Nordmøre til å mobilisere. Enten det er sykehus som skal flyttes eller fisk som skal forsvinne, så er vi glade i å fighte. Byen brant ned under andre verdenskrig, men vi bygde den opp igjen. Så jeg har ståltroa på at vi skal stå i dette her. Det er deilig når det står litt på, sier Michelsen.